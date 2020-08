RD Congo : Note d’informations humanitaires pour la province du Nord-Kivu 11 août 2020

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 04 au 11 août 2020.

FAITS SAILLANTS

• Des milliers de personnes déplacées signalées à Bukombo, Lukweti et Nyabiondo, dans le territoire de Masisi

• Une mission d’évaluation des besoins des personnes affectées par les conflits à Pinga se déroule depuis le 06 août

APERÇU DE LA SITUATION

En juillet 2020, des violences armées ont affecté la population de cinq zones de santé dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale. Une équipe multidisciplinaire est sur le terrain depuis le 06 août, afin d’évaluer les besoins urgents des populations qui fuient des affrontements en cours dans la zone de santé de Pinga. Ces évaluations sont conduites sur sept axes principaux : KalembeMpeti-Burayi-Pinga, KibuaKashebere, Kibua-LubongaMpofi et Kibua-Robe-Misau en territoire de Walikale, MwesoBibwe en territoire de Masisi, ainsi que Katsiru-NyanzaleKikuku et Bishusha-Bukombo en territoire de Rutshuru. La mission est constituée de plus de 70 personnes (ONG internationales, locales et agences des Nations Unies confondues).

Pour l’heure, les défis majeurs rencontrés au cours de la mission sont entre autres les difficultés logistiques. L’axe MwesoBibwe, affecté par des pluies abondantes dans la nuit du 08 au 09 août est devenu impraticable, retardant le mouvement des équipes sur le terrain. En outre, en raison des affrontements entre les factions dissidentes d’un groupe armé au niveau de certaines localités environnantes de Mutongo le 09 août, les autorités locales de Kibua, ont interdit l’accès sur l’axe Robe-Misau aux équipes d’évaluation. Plus de 300 ménages, dans quelques villages de la zone de santé de Pinga, ne seraient pas accessibles par la mission en raison de l’enclavement de la zone.

Dans le territoire de Masisi, des alertes de déplacements ont été signalées à Bukombo, Lukweti et Nyabiondo, selon l’ONG internationale Mercy Corps. Tous ces déplacements seraient dus aux affrontements répétés entre groupes armés dans ce territoire. Plus de 1 000 personnes déplacées seraient arrivées dans l’aire de santé de Bukombo depuis le 02 août 2020. Lukweti aurait accueilli plus de 6 000 personnes déplacées entre fin juillet et début août, tandis qu’environ 4 000 personnes déplacées ont été reçues dans des familles d’accueil en l’espace de 10 jours à Nyabiondo, dans le groupement de Bapfuna. Ces nouveaux déplacés s’ajouteraient à d’autres anciennement déplacés, estimés à 4 725 personnes, arrivées à Bukombo entre avril et juin 2020. Toutes ces personnes déplacées n’auraient reçu aucune assistance humanitaire depuis leur arrivée dans ces zones. Ces alertes nécessitent une évaluation dont les résultats pourraient permettre de dimensionner l’assistance humanitaire dans ces localités.