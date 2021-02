RD Congo : Note d’informations humanitaires pour la province du Nord-Kivu, 8 février 2021

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 1er au 7 février 2021.

FAITS SAILLANTS

Un nouveau cas d’Ebola détecté dans la zone de santé de Biena en territoire de Lubero

18 civils tués au cours de deux attaques dans le secteur Rwenzori du territoire de Beni

Environ 10 000 personnes déplacées en territoire de Rutshuru suite aux violences armées

APERÇU DE LA SITUATION

1. Territoire de Lubero

Un nouveau cas d’Ebola a été détecté dans la zone de santé de Biena en territoire de Lubero, selon une annonce faite par le Ministre de la santé de la RDC le 7 février. Des échantillons prélevés sur une patiente présentant des symptômes similaires à ceux d’Ebola ont confirmé la présence du virus dans ceux-ci. La patiente était l’épouse d’un survivant de la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola et est décédée depuis le 3 février. Selon les autorités provinciales, une équipe d’épidémiologistes a été déployée le 7 février dans la zone, afin de procéder à l’investigation et au listage de tous les cas contact de la victime.

2. Territoire de Beni

Le secteur de Rwenzori du territoire de Beni a été frappé par de violentes attaques d’hommes armés après environ trois semaines de calme. Deux incursions ont été rapportées les 6 et 7 février, respectivement à Mulwa et Halungupa dans la zone de santé de Mutwanga. Dix-huit civils (14 à Mulwa et 4 à Halungupa) ont été tués et plusieurs autres sont portés disparus, selon les autorités locales et la société civile. Le comité local des déplacés a signalé également un déplacement de la population locale vers Bulongo, Mutwanga et même dans la ville de Beni. Le nombre exact de ces personnes déplacées n’est pas encore connu. Les deux localités attaquées avaient été épargnées lors des précédentes violences dans la zone santé de Mutwanga, notamment à Loselose, Mwenda, et Nzenga en décembre 2020. Près de 10 attaques avaient été signalées, contraignant environ 20 000 ménages à se déplacer. Ces nouvelles attaques dans le secteur de Rwenzori sont susceptibles de freiner le retour des personnes déplacées dans leurs villages d’origine.

3. Territoire de Rutshuru

Depuis le 29 janvier, les opérations militaires contre une coalition de groupes armés continuent à pousser de nombreuses personnes au déplacement dans plusieurs villages des groupements Bishusha, Bukombo et Tongo. Plus de 5 500 personnes déplacées ont été accueillies dans la cité de Birambizo du groupement de Bukombo, et 2 000 autres à Rwiya dans le groupement de Bishusha entre le 29 janvier et 1er février, selon la société civile locale et des sources humanitaires.

Par ailleurs, des nouveaux affrontements qui ont lieu les 6 et 7 février entre l’armée congolaise et cette coalition de groupes armés dans le groupement de Bukombo, en chefferie de Bwito ont également occasionné le déplacement de plus de 2 500 personnes vers la localité de Katsiru. La majorité de ces personnes vit dans des familles d’accueil et les autres sont hébergées dans des centres collectifs dont des écoles et églises. Ces personnes sont confrontées à des besoins urgents notamment en vivres, articles ménagers essentiels, eau potable ainsi qu’en soins de santé primaire et en protection. Le nombre des déplacés internes dans le territoire de Rutshuru risque ainsi de s’accroitre au vu de la poursuite des opérations militaires.

4. Territoire de Walikale

Des affrontements entre groupes armés dans les villages de Matenge et Buronga du groupement de Kisimba, les 2 et 3 février ont encore occasionné des mouvements de population à Walikale. Les populations dont le nombre n’est pas encore connu se sont déplacées vers les localités voisines d’Ihula et Kalonge, selon les autorités locales et la société civile. La localité de Kalonge a récemment accueilli plus 5 600 personnes déplacées qui ont fui des violences armées dans le groupement de Kisimba depuis le 15 janvier. Des acteurs humanitaires envisagent de se rendre dans cette localité pour évaluer leurs besoins.