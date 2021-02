RD Congo : Note d’informations humanitaires pour la province du Nord-Kivu, 1er février 2021

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 18 au 31 janvier 2021.

FAITS SAILLANTS

Deux civils tués au cours d’une incursion des hommes armés dans un site de déplacés du territoire de Masisi

Plus de 31 000 personnes déplacées depuis octobre 2020 vivent dans la précarité dans le territoire de Walikale

APERÇU DE LA SITUATION

1. Territoire de Walikale

L’accalmie qui prévalait dans le groupement d’Ikobo du territoire de Walikale depuis le debut de l’année, a été interrompue par de nouveaux affrontements entre l’armée congolaise et un groupe armé le 23 janvier dans la localité de Buleusa. Plusieurs habitations ont été pillées au cours des affrontements. Selon des sources humanitaires et les autorités locales, plus de 12 000 personnes ont été contraintes de se déplacer vers la brousse. Cependant la majorité de la population est retournée le lendemain grâce à une accalmie précaire dans la zone. Une ONG locale a reporté sa mission d’évaluation des besoins des déplacés de cette zone, prévue le même jour à cause de l’insécurité. D’autres affrontements opposent depuis le 30 janvier l’armée congolaise à un autre groupe armé dans les carrés miniers d’Irameso, Munjuidi, Twamakuru, Beteli, et Kingwe dans les groupements d’Utanda et d’Ihana. Selon diverses sources locales, ces combats ont déjà occasionné un mouvement de population vers les villages de Binyampuri, Lubonga, Luvungi et Mpofi, mais l’ampleur n’est pas encore estimé. Pour l’heure, la tension reste vive dans la zone et un risque de nouveaux déplacements est à craindre. Par ailleurs, les autorités locales de Kalonge et l’association Commission de développement et de mouvement de population Kalembe-Kalonge (CDMPK) ont rapporté l’arrivée, depuis le 15 janvier, de plus 5 600 personnes déplacées dans cette localité de la zone de santé de Pinga. Ces personnes ont fui des violences armées dans les villages de Munsanga, Muteresi,Kisone ainsi que dans le village de Kazuba du groupement de Kisimba. La majorité de ces déplacés se trouvent en familles d’accueil, tandis que 1 750 autres personnes se sont installées dans le site de déplacés de Kalonge géré par l’OIM, selon les mêmes sources. Tous ces ménages se retrouvent dans une extrême vulnérabilité et ont besoin d’assistance dans tous les secteurs. Pour l’heure, aucun acteur humanitaire n’est présent dans la zone, faute de capacités.

2. Territoire de Masisi

Le territoire de Masisi continue d’être secoué par des violences armées et leurs séquelles humanitaires. Les 21 et 22 janvier, environ 4 000 personnes se sont déplacées vers Masisi-centre, Kihuma et Muhondo à la suite des combats entre l’armée congolaise et un groupe armé dans le village Muhemba et dans plusieurs autres villages des groupements de Buabo, Banyungu et Biiri le 22 janvier. Toutes ces personnes vivent dans de conditions précaires en familles d’accueil. Les incursions de groupes armés dans les sites de déplacés deviennent aussi de plus en plus récurrentes à Masisi. Depuis décembre 2020, sept incursions d’hommes armés ont déjà été rapportés par les acteurs de protection dans les cinq sites du territoire (Bushani, Kivuye, Kalonge, Bihendu et Kashuga). Deux personnes déplacées ont été tuées et six autres blessées au cours de la plus récente incursion dans le site de déplacés de Kashuga la nuit du 24 au 25 janvier.

3. Territoire de Rutshuru

Dans le territoire de Rutshuru, l’armée congolaise mène des opérations contre une coalition de groupes armés dans les localités de Rusekera, Mulimbi, Mudugudu et Shonyi dans la chefferie de Bwito sur l’axe Tongo-Bishusha, depuis le 29 janvier 2021. Cette opération intervient après environ quatre mois d’accalmie dans la zone. Selon la société civile locale, au moins six civils ont été tués et plusieurs autres blessés lors des affrontements. Un mouvement de la population de ces villages vers la localité de Birambizo dans le groupement de Bukombo a été signalé, mais son ampleur n’est pas encore connue du fait de la volatilité actuelle de la situation sécuritaire. Birambizo avait déjà accueilli environ 3 000 ménages en provenance des mêmes localités, fuyant des opérations similaires en septembre 2020. Certaines ONGs sont actuellement dans la zone pour des activités humanitaires qui risquent d’être affectées si ces violences s’étendent dans cette localité d’accueil.