RD Congo: Note d’information humanitaire - Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur - 05 juillet 2020, rapport #12

CHIFFRES & FAITS MARQUANTS

• Un nouveau cas guéri à Bikoro

• UNFPA s’engage dans la prévention de l’exploitation et des abus sexuels

• Les défis logistiques, une réalité qui nécessite des solutions concrètes

APERCU DE LA SITUATION

Dans une province de l’Equateur marquée par une faible densité des voies de communication, les difficultés logistiques figurent parmi les préoccupations majeures qui nécessitent des solutions immédiates. Cces difficultés sont accentuées par la faible couverture du réseau téléphonique et la mobilité réduite des équipes dans les zones de santés éloignées, notamment à cause de la pénurie de carburant et du manque de moyens de transports.

Les ruptures de carburant surviennent dans quasiment toutes les zones de santé et ne permettent pas le traitement rapide des échantillons parvenus au laboratoire de Bikoro, rallongeant le temps de communication des résultats, parfois jusqu’à 10 jours. Pendant ce temps, les personnes prélevées continuent à vivre dans leurs communautés, augmentant les risques de contaminations. Il en est de même pour le suivi des contacts dont certains ne sont pas isolés.

Il est également nécessaire de trouver des solutions appropriées à certaines contraintes administratives pour faciliter la réponse. Pour exemple, des motos fournies par l’OMS et l’UNICEF ne sont pas encore acheminées sur le terrain pour des raisons administratives alors que les équipes de réponse ont des difficultés de déplacement à Bikoro, Balomba, Ipeko et Iboko.

La situation est en outre aggravée par la saturation de la capacité d’accueil de certains centres de traitement.

Ces derniers, en plus de ne pas répondre aux normes, ont des capacités de prise en charge insuffisantes : protocoles de décharge non respectés, prise en charge alimentaire insuffisante et absence de crèches pour les enfants des personnes malades.

Zone de santé de Bikoro :

Etant devenu l'épicentre de l’épidémie, tous les piliers traditionnels d'une riposte MVE sont en place à Bikoro, même si l'insuffisance de ressources humaines et matérielles et l’absence de partenaires sur place rendent cette réponse faible. Il est nécessaire de la renforcer et de l'accélérer. A côté de cela, le centre de traitement actuel, situé au sein de l’hôpital général de Bikoro, ne répond pas encore aux normes. Malgré tout, l’OMS y fournit un appui qui lui permet de fonctionner timidement. Une des priorités à Bikoro est de transformer et d’équiper ce centre afin qu’il soit conforme aux standards.

Zone de santé de Bolomba :

Les équipes mènent leurs activités autour de deux cas confirmés, et la communauté est réceptive au vaccin. Le plus grand défi demeure la disponibilité des moyens logistiques pour faciliter le déplacement des équipes par voies fluviale et terrestre.

Malgré de nombreuses actions de communication et de plaidoyer, Bolomba ne dispose toujours pas d’un laboratoire fonctionnel. Les échantillons sont envoyés à Bikoro où à Mbandaka, avec d’importants retards dans la communication des résultats.