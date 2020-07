RD Congo: Note d’information humanitaire - Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur - 04 juillet 2020, rapport #11

CHIFFRES & FAITS MARQUANTS

• Visite inter-agences dans les zones touchées par l’épidémie

• OCHA déploie trois staffs à Bikoro, Bolomba et Itipo pour renforcer la coordination

• Un plan de réponse à la riposte Ebola en cours d’élaboration

APERCU DE LA SITUATION

L’épicentre de l’épidémie, déclarée le 1er juin, s’est déplacée de la zone urbaine de Mbandaka à Bikoro (Zone de Santé Iboko), une des quatre localités qui a été visitées ce jour par la délégation multi-agence menée par le Coordonnateur humanitaire, David McLachlan-Karr. Cette visite a permis aux acteurs présents, notamment l’Organisation Mondiale de la Santé, de faire le point sur la riposte à travers des entretiens avec les leaders communautaires et les équipes de terrain, entre autres.

Dans la zone de santé d’Itipo, le dernier cas notifié remonte à 28 jours, selon l’OMS. Les opérations sont essentiellement celles de surveillance et de communication ; les défis majeurs sont d’ordre logistique, notamment le manque récurrent de carburant ainsi qu’une mobilité très difficile, représentant un frein à la surveillance et l’évacuation des cas. A Ibiko, les données épidémiologiques indiquent que la zone demeure un « hotspot », l’OMS s’attend à une augmentation des cas positifs. A part la surveillance et la CREC, tous les autres piliers sont non fonctionnels. Un centre de traitement, qui pour l’heure, ne répond pas aux normes reconnues, assure une prise en charge insuffisante, faisant que les personnes suspectes et celles confirmées positif et admis s’en évadent ou refusent d’y venir.

A Iboko, tous les piliers traditionnels d’une riposte ont été mis en place, mais l’insuffisance des ressources humaines, de matériels médicaux et la faible présence des acteurs rend la réponse faible. Action Contre la Faim, Médecins Sans Frontières et Oxfam y sont toutefois actifs.

Il est aussi important d’engager des discussions avec les leaders communautaires et autres membres de la société civile afin qu’ils contribuent à la sensibilisation contre la maladie.

A Bolomba – dernière localité visitée par la délégation de ce jour – il est important qu’une organisation spécialisée dans la prévention des abus sexuels et l’exploitation s’y installe, au vu d’un risque élevé. Bolomba présente également des faiblesses en termes d’accès, de mobilité, présence opérationnelle, d’engagement communautaire, etc. Il a été aussi fait mention du taux élevé d’occupation des lits à Bolomba du fait que les cas suspects ne sont pas libérés dans les 48 heures.

Le refus d’isolement de certains cas suspects, l’accumulation des cas suspects dans les CTE, la demande de monnayage des prélèvements des décès communautaires par les populations sont également autant de contraintes qui ont été épinglés dès le début de l’épidémie et que les différentes commissions s’attèlent à résoudre.

La commission sécurité a demandé que la communauté Pygmée soit intégrée dans les activités de la sensibilisation au sein de leurs communautés.

Concernant la disponibilité des vaccins, seule la zone de santé d’Iboko en manquait mais 100 doses devraient être positionnées dans les plus brefs délais.