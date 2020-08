RD Congo : Note d’information humanitaire - Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur - 10 août 2020, rapport #47

CHIFFRES & FAITS MARQUANTS

• Une nouvelle zone de santé touchée

• USD 40,6 millions nécessaires pour la riposte Ebola en Equateur

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

USD 40,6 millions requis pour le Plan opérationnel intégré de riposte contre la MVE

+ USD 20 millions déjà mobilisés pour le Plan opérationnel intégré de riposte contre la MVE

84 cas rapportés dont 80 confirmés et 4 probables

9 zones de santés affectées

APERCU DE LA SITUATION

Cinq nouveaux cas ont été confirmés le 09 août dans la province, trois à Bikoro, un à Ingende et un dernier dans la zone de santé de Lilanga Bobangi, nouvellement touchée. Ce dernier cas est un décès communautaire qui n’était pas un contact connu ni suivi. Le cumul des cas passe ainsi de 79 à 84 dont 80 confirmés et quatre probables, désormais répartis dans neuf des 18 zones de santé de la province.

La coordination est préoccupée par les risques de propagation de l’épidémie vers les pays voisins, notamment la République du Congo qui partage une rivière avec Lilanga Bobangi. Les équipes de la riposte envisagent de renforcer la surveillance aux points d'entrée et d'y installer des points de contrôle.

En outre, de plus en plus d’enfants de moins de cinq ans sont comptés parmi les malades d’Ebola. La coordination provinciale de la riposte recommande plus d’investigations afin de pallier cette situation.

Avec l’extension géographique rapide de l’épidémie, les zones de santé voisines du foyer de l’épidémie (Bolenge,

Lukolela, Irebu, Monyeka et Ntondo) sont considérées à haut risque et vont donc bénéficier du renforcement des activités de préparation. Celles-ci incluront également les provinces voisines de Maï-Ndombe, Mongala et Tshuapa.

Au cours de la réunion d’appel à la mobilisation des fonds avec les donateurs, tenue le 10 août à Kinshasa, le Ministre national a annoncé la promesse du Gouvernement congolais à contribuer à hauteur de USD 4 millions (dont 1 million déjà disponible) dans le cadre du Plan d’action intégré de riposte contre la Maladie à Virus Ebola et COVID-19 dans la Province de l’Equateur. Dans le budget requis pour ce plan, qui est de USD 40,6 millions, plus de USD 20 millions ont été déjà mobilisés pour mettre en place des interventions multisectorielles qui permettront non seulement de renforcer l’efficacité de la réponse santé, mais aussi de faire face aux autres besoins prioritaires des populations et d’assurer notamment l’accès aux services de base.