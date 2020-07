RD Congo : Note d’information humanitaire - Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur - 16 Juillet 2020, rapport #23

CHIFFRES & FAITS MARQUANTS

• Amélioration de la prise charge des patients au CTE de Bolomba

• Absence de points de screening aux points d’entrée et de contrôle en dehors de Mbandaka

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

57 cas rapportés dont 53 confirmés et 4 probables

22 décès dont 18 confirmés et 4 probables

16 guéris

6 zones de santé affectées (18 aires de santé)

APERCU DE LA SITUATION

Les dispositifs de screening aux points d'entrée (PoE) et aux points de contrôle sanitaire (PoC) sont inexistants en dehors de Mbandaka. La coordination et les partenaires ont entamé une identification des points qui devraient être installés dans les zones de santé affectées afin de renforcer la prévention et la riposte à la maladie.

Au regard du nombre croissant de personnes guéries, il est nécessaire d’intensifier les interventions en faveur de ces personnes pour faciliter leur réinsertion dans la communauté et prévenir la stigmatisation. Une attention particulière devrait être accordée sur la communication autour de la situation des guéris et sur la bonne interaction entre les différents piliers impliqués.

Iboko/Itipo

L’aire de santé d’Itipo est à son 15ème jour sans nouveau cas confirmé. Néanmoins, c’est un développement à relativiser car plusieurs alertes et contacts ne sont pas suivis. L’évacuation des cas suspects vers le centre de traitement et la surveillance des mouvements des populations sur l’axe Bikoro-Itipo demeurent difficiles en raison des défis logistiques limitant les activités des équipes. International Médical Corps (IMC) prévoit de se déployer dans la zone pour appuyer la prise en charge médicale au CTE d’Itipo.

Bolomba

La mise en place d’un laboratoire d’analyse des échantillons à Bolomba reste d’actualité. Tous les prélèvements sont envoyés au laboratoire de Mbandaka et les délais d’attente des résultats entraînent la prolongation de l’isolement des patients et augmentent les risques de contamination des cas suspects restés dans les communautés. Plusieurs décès communautaires sont rapportés et les capacités en matière d’enterrements dignes et sécurisés (EDS) demeurent faibles. Entre autres, les activités de la surveillance ont démarré, ce 16 juillet, au niveau des trois points de contrôle (port de Gemena, port Sicomac et croisement Likbanda) où 127 des 146 voyageurs ont été contrôlés.

Zone de santé de Lotumbe

Au 16 juillet, la Zone de santé de Lotumbe comptait trois cas confirmés et deux de ses 18 aires de santé sont affectées. Un des cas confirmés reste introuvable et sa recherche est en cours. Au regard des difficultés qui entourent cette zone de santé - accès physique, le faible accès à l’eau potable au sein de la communauté et dans les structures sanitaires - Lotumbe risque de constituer un foyer majeur du virus. Par ailleurs, plusieurs malades désertent l’hôpital par manque de prise en charge alimentaire.

Pour donner suite à la mission inter-agence organisé le 15 juillet à Lotumbe, la coordination a échangé avec les partenaires sur le niveau de la réponse et les gaps à combler dans la zone. Il a été décidé de mettre immédiatement des moyens logistiques pour faciliter la mobilité des équipes de réponse dans la zone et de renforcer le suivi des cas et l’investigation des décès communautaires rapportés dans cette localité.