RD Congo : Note d’information Humanitaire - Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur 15 octobre 2020, rapport #106

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS

• La situation de Makanza se stabilise avec la vaccination massive des contacts

• Aucun cas n’est enregistré depuis le 29 septembre

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

128 cas rapportés dont 119 confirmés et 9 probables guéris décès dont 44 confirmés et 6 probables

+10 700 échantillons analysés depuis le début des opérations

+2 millions screenés depuis le début des opérations

APERCU DE LA SITUATION

Aucun nouveau cas n’a été signalé depuis le 29 septembre. Tout de même, les activités de riposte continuent et un progrès important a été réalisé avec la vaccination de 185 contacts sur 204 listés. Au total, 1 099 contacts ont été vaccinés dans la zone de santé de Makanza dont 739 à Lusengo et 360 à Makanza. La province totalise à ce jour plus de 37 500 personnes vaccinées. Par ailleurs, les acteurs sur place continuent de faire la navette par canots rapides tous les jours entre Makanza et Lusengo. Ils sont confrontés à des difficultés logistiques et à des conditions d’hébergement très difficiles, en plus de l’absence de réseau téléphonique. Le ravitaillement des équipes sur place se fait avec l’appui du service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) qui organise des vols réguliers sur Makanza.

Malgré tout, les recherches se poursuivent pour retrouver neuf contacts perdus de vus en lien avec la personne déchargée guérie de la zone de santé de Makanza. Parmi ces derniers, certains auraient effectué des déplacements vers Mbandaka et vers Bumba (Province de la Mongala).

Pour cause de non-paiement, les relais communautaires engagés dans le suivi des cas et la recherche active des contacts des village de Bukoko et Tomba ont empêché le médecin traitant de travailler dans leur aire de santé jusqu’à ce que leurs primes soient payées. Cette situation ne permet pas de déployer les équipes dans la zone et d’assurer la surveillance au niveau des aires de santé.