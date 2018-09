RD Congo - Nord-Kivu : Note d'informations humanitaires du 11/09/2018

Faits saillants

• NRC facilite la réintégration de 9 400 enfants non scolarisés dans le système scolaire formel à Rutshuru et Masisi

• Medair assiste plus de 59 000 personnes vulnérables en de soins de santé primaire à Walikale

Aperçu de la situation

Selon le rapport de la mission effectuée par l’ONG nationale « Action et intervention pour le développement social » (AIDES) à Nyabiondo et ses alentours à la fin du mois d’août, environ 9 000 déplacés sont arrivés au mois d’aout 2018 à Nyabiondo en provenance de plusieurs localités du groupement de Banyungu (Territoire de Masisi). Depuis avril 2018, plus de 8 000 personnes vivent dans des familles d’accueil dans l’agglomération de Nyabiondo pour se mettre à l’abri des affrontements entre groupes armés. En plus de besoins en articles ménagers essentiels et en sécurité alimentaire, des besoins ont aussi été rapportés en termes d’éducation et d’eau, hygiène et assainissement. Plusieurs enfants à l’âge scolaire sont dans le besoin d’appui au niveau primaire et secondaire, car ils n’ont pas terminé l’année scolaire 2017-2018 en raison de leur déplacement, tandis que les bornes fontaines et les infrastructures sanitaires dans le village et dans certaines écoles de la zone où les cours vont reprendre, ont besoin d’être renforcées afin de prévenir les maladies d’origine hydrique.