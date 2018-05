RD Congo - Nord-Kivu : Note d’informations humanitaires du 28/05/2018

Faits saillants

• 2,5 tonnes de médicaments livrées par l’OMS pour lutter contre le choléra à Kibua

• Medair lance un projet sanitaire ciblant près de 14 500 personnes

Aperçu de la situation

Depuis le 15 mai 2018, environ 7 500 personnes, vivant dans les localités de Mirangi, Birundule, Kishishe et dans la périphérie de Bambo, se sont déplacées à Bambo centre, dans le territoire de Rutshuru, suite aux affrontements armés. Parmi les besoins le plus importants de ces déplacés hébergés en famille d’accueil, il y aurait les vivres et les articles ménagers essentiels.

Le 20 mai 2018, deux villages sur l’axe Mbau-Kamango, au nord du Territoire de Beni, ont été victimes d’incursions de groupes armés, suivi par des affrontements violents entre ceux-ci et les FARDC. Des centaines de familles ont fui en direction de Oicha, Mavivi et Mandumbi, des personnes ont été tués et toutes les boutiques et les pharmacies de deux villages ont été pillées. La situation d’insécurité dans cette contrée empiète sur les activités socio-économiques quotidiennes des habitants et n’encourage pas le retour des personnes déplacées effectif de près de 9 600 déplacés qui sont hébergés dans des familles d’accueils dans plusieurs villages sur l’axe MaviviOicha-Mandumbi depuis décembre 2017.

Au cours des mois d’avril et mai 2018, au moins une quinzaine d’autres incursions des groupes armés ont été rapportés dans la ville Beni et ses alentours, ainsi que sur l’axe Beni-Mbau et BeniMutwanga.

Suite à l’augmentation des cas de kidnapping, la situation de protection des populations et l’accès humanitaire sont devenues très difficiles dans le Territoire de Rutshuru, où deux travailleurs humanitaires ont été tuées lors d’un kidnapping en février 2018. Le niveau de risque auxquels les membres humanitaires seraient exposés est tel que l’usage d’un hélicoptère s’impose pour la remise de l’aide humanitaire. Dans une grande partie du territoire, et plus particulièrement dans la chefferie de Bwisha, la population ne se rend pas aux champs par peur d’être kidnappée.

Le 27 mai dernier, 43 personnes ont été kidnappées par des hommes armés. Même si ce phénomène s’amplifie toujours pendant la période de récolte, où les agriculteurs s’exposent plus au risque d’être victimes de violences pour se rendre aux champs, c’est la première fois qu’un nombre aussi important des gens soient enlevés en une journée dans le Territoire de Rutshuru. Pour la période du 15 au 21 mai 2018, huit personnes dont quatre femmes ont été kidnappées dans leurs champs durant la semaine du 15 mai.