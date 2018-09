RD Congo - Nord-Kivu : Note d’informations humanitaires du 26/09/2018

Faits saillants

• 3 000 déplacés confirmés à Mandumbi, Territoire de Beni • 6 000 personnes impactées par le projet de relance agricole dans le Territoire de Rutshuru

Aperçu de la situation

D’après l’évaluation faite par l’ONG AHADI RDC du 24 au 25 août 2018, 1 750 nouveaux déplacés ont été enregistrés à Mandumbi - localité située au nord-ouest de la ville de Beni.

Entre juillet et août 2018, ces personnes ont abandonné leurs maisons dans les villages de Eringeti, Ngite, Mavivi, Mbau, Linzo, Opira, Kokola, et Mayimoya pour se mettre à l’abri des violences des groupes armés. Pour les mêmes raisons, une autre vague de 2 000 autres personnes s’était déjà déplacée dans la zone entre janvier et juin 2018, faisant plus de 3 700 personnes déplacées internes actuellement présentes dans la zone. L’assistance alimentaire de Caritas Butembo-Beni a déjà ciblé plus de 1 500 déplacés, mais la plupart de ces nouveaux déplacés n’ont encore bénéficié d’aucune assistance.

D’importants besoins ont été recensés dans les domaines de l’éducation, de la protection de l’enfant, de l’eau, hygiène et assainissement. Alors que le Centre de Santé de Référence de la zone dispose de bonnes infrastructures, il n’a pas d’eau, car les installations pour la récupération des eaux de pluie et leurs canalisations sont défectueuses.

Les écoles non plus ne disposent pas de sources d’eau potable ni de latrines ; dans le cas où elles existent, ces latrines sont de type traditionnelle et non hygiéniques, sans dispositif de lavage des mains.