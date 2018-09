RD Congo - Nord-Kivu : Note d’informations humanitaires du 20/09/2018

Faits saillants

• 60 000 personnes ciblées par le projet sur la prévention du Choléra et de la maladie à virus Ebola

• 28 000 personnes regagnent leurs maisons dans le Territoire de Lubero

Aperçu de la situation

Plus de 16 000 personnes déplacées se trouvent dans la zone de KasindiLubiriha, située à l’extrême sud-est de Beni, d’après les évaluations menées par l’ONG nationale AHADI-RD CONGO du 26 au 28 août 2018. Entre février et juin 2018, environ 12 000 personnes y sont arrivées par différentes vagues de Karuruma, Erengeti et Mayangose, dans le nord-est du Territoire de Beni, en raison des violences de la part des hommes armés envers les civils. Ces personnes, hébergées dans des familles d’accueil font face, entre autres, à des besoins importants en termes de biens alimentaires et non alimentaires, soins médicaux d’urgence et eau potable.

Pour l’instant, seuls les besoins en santé sont couverts par l’ONG MEDAIR jusqu’à septembre 2018. En ce qui concerne les anciens 4 000 déplacés vivant depuis novembre 2017 dans cette contrée, ils ont été assistés en février 2018 par l’ONG Samaritan’s Purse avec des articles ménager essentiels et des vivres. Cependant, leur présence pèse aussi lourdement sur la communauté d’accueil. La plupart d’entre eux habitent dans des maisons en location et commencent à être en conflit avec leurs bailleurs car devenus insolvables. La présence de 1 625 nouveaux déplacés a également été confirmée par une autre mission d’évaluation que l’ONG AHADI-RD CONGO a menée le 30 et 31 août 2018 à Mavivi, au nord du Territoire de Beni. Ils sont arrivés dans cette localité le 22 juillet 2018 à partir des villages de Mangoko et de Ngite suite aux incursions récurrentes des hommes armés. Ces nouveaux déplacés viennent s’ajouter au groupe des 3 000 des vagues de janvier, février et juin 2018, pour un total de 4610 déplacés accueillis dans des familles.

Le retour d’environ 28 000 personnes a été signalé à Bianze, à Lubango et à Kiribati, trois localités situées le long de la côte ouest du Lac Edouard, à l’est du Territoire de Lubero. Ces retournés avaient abandonné leurs habitations entre octobre 2017 et janvier 2018 pour trouver refuge dans plusieurs localités du Territoire de Lubero suite aux différents affrontements entre groupes armés. Le retour, daté de février à mai 2018, aurait été facilité par l’accalmie de la situation sécuritaire observée dans ces localités et la précarité des conditions de vie dans les zones de déplacement. Les besoins humanitaires de ces ménages retournés restent non couverts non seulement par manque d’acteurs ayant des capacités de réponse mais aussi en raison des contraintes d’accès sécuritaires liées aux activités des groupes armés dans la région.