RD Congo - Nord-Kivu: Note d’informations humanitaires du 19/12/2018

Faits saillants

• 67 000 personnes ont reçu un premier cycle de vivres et articles ménagers essentiels à Mutwanga

• Plusieurs mouvements de population enregistrés le long de l’axe Mweso-Burungu

Aperçu de la situation

Depuis le 10 décembre 2018, un regain des violences a été rapporté à Oicha, commune rurale à environ 30 kilomètres au nord de la ville de Beni. A l'ouest d’Oicha, dix habitants auraient été tués – dont quatre femmes et six hommes – suite à une incursion de la part d’hommes armés. Une autre dizaine de personnes auraient été tuées, quatre enlevées (dont trois enfants), à Oicha, autour de Maibo, Mukoko et à Petina au cours de la semaine passée. Des maisons auraient aussi été incendiées et les biens de la population emportés par les hommes armés. Tout au long du mois de novembre, un total de 417 incidents liés au domaine de la protection – pillages, coups et blessures, violences sexuelles et basées sur le genre – ont été enregistrés dans le Territoire de Beni (Voir Note d’informations humanitaires du 12 décembre 2018). 75% des 1 500 habitants de Petina se seraient déplacés vers Oicha, Mamove et Kitevya. De janvier jusqu’en décembre 2018, la Zone de santé d’Oicha a enregistré plus de 22 000 personnes déplacées.

Dans le Territoire de Lubero, on a signalé le retour progressif d’une partie des 16 000 habitants résidant le long de l’axe Butembo-Muhangi dans les aires de santé de Masumo et Mukongo (Zone de santé de Musienene). Les conditions de vie difficiles dans les zones d’accueil et une accalmie sécuritaire relative observée dans la région seraient parmi les facteurs de ce mouvement de retour. La majorité des personnes retournées se trouveraient en famille d’accueil et présenteraient plusieurs besoins humanitaires.

Plusieurs mouvements de population ont été enregistrés sur l’axe Mweso-Burungu, dans le Territoire de Masisi, pendant le mois de novembre 2018. A Burungu, 1 500 personnes seraient en familles d’accueil suite à l’insécurité permanente causée par des hommes armés, aux pillages récurrents, ainsi que les menaces de mort. Plus de 500 personnes en provenance de Kiyeye, Kinyatsi, Buchanataka, Mubirubiru seraient arrivées à Mweso pour fuir les affrontements entre groupes armés. Par ailleurs, un autre mouvement d’à peu près 400 personnes aurait eu lieu au cours de la seconde moitié de novembre. Ces déplacés, en provenance de Kitobo et des alentours, seraient arrivées dans le site des déplacés de Bukombo pour se mettre à l’abri des affrontements entre groupes armés.