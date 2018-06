RD Congo - Nord-Kivu : Note d’informations humanitaires du 11/06/2018

Ce rapport a été produit par OCHA Nord-Kivu en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 04 au 11 juin 2018.

Faits saillants

18 000 personnes à l’extrême nord de la province ont toujours accès difficile à l’assistance humanitaire

La Caritas va assister 33 000 ménages déplacés en sécurité alimentaire dans le Masisi

Aperçu de la situation Les mouvements des humanitaires dans le Nord-Kivu, cette semaine, ont été affectés par plusieurs contraintes, à la fois sécuritaires et physiques. Le 4 juin, des véhicules humanitaires sont restés bloqués sur l’axe routier Beni-Kasindi pendant plus de 6 heures en raison des affrontements entre l’armée congolaise et des groupes armés dans la zone.

Le même jour, un camion a gravement endommagé le pont sur la rivière Hululu. Déjà dans un état de délabrement très avancé, ce pont risque de céder, avec pour conséquence la rupture de l’axe routier entre Beni et Kasindi. Depuis janvier 2018, plus de 18 000 personnes à l’extrême nord de la province ont toujours accès difficile à l’assistance humanitaire en raison des contraintes sécuritaires.

L’ONG International Medical Corps (IMC) a annoncé son retrait du groupement de Tongo (Territoire de Rutshuru) dès le 30 juin 2018, rapporte le médecin superviseur du Centre de santé de Kabizo.

Depuis le début de l’année 2016, l’organisation a été la seule à assurer une prise en charge gratuite des soins de santé primaire des populations déplacées et autres personnes vulnérables dans les localités de Kabizo et Kanaba, où se trouvent deux sites de déplacés comptant environ 14 570 personnes.

Besoins et réponse humanitaire

Sécurité alimentaire

Avec le financement du Fonds Humanitaire RDC, CARITAS a entamé un projet de sécurité alimentaire d’urgence pour les déplacés en familles d’accueils dans la zone de santé de Mweso. Elle fera la distribution des intrants agricoles (des semences maraichères, vivrières et des outils agricoles), ainsi que la distribution de vivres. Le projet, qui durera du 1 avril 2018 au 31 septembre 2018, procèdera également à la formation technique des agriculteurs pour renforcer leurs capacités. Cette assistance est destinée à 33 000 ménages déplacés des vagues de septembre 2017 à mars 2018 en provenance de Mpati, Bweru, Kalengera, Kirumbu, Bukombo, Katsiru (Territoire de Masisi) et qui avaient fui l’insécurité causée par les attaques des groupes armés et les opérations militaires contre ceux-ci.

Santé

Save the Children a apporté une prise en charge en soins de santé à près de 3 100 personnes des zones de santé de Kibirizi, Bambo, Mweso et Masisi, du 28 Mai au 3 Juin 2018. Cette assistance aux déplacés et communautés locales cadre avec son projet de réponse aux besoins en santé consécutifs aux mouvements de population financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID/OFDA).

Chiffres clés