RD Congo - Nord-Kivu: Note d’informations humanitaires du 10/10/2018

Faits saillants

• Près de 96 000 personnes ont regagné leurs maisons à Bwito (Territoire de Rutshuru)

• Trois volontaires de la Croix-Rouge RDC engagés dans la riposte Ebola blessés suite à une attaque

Aperçu de la situation

Depuis environ six semaines, un retour massif de populations est observé dans la Chefferie de Bwito, Territoire de Rutshuru.

Plus de 96 000 personnes naguère déplacées ont été enregistrées dans les localités de Mutanda, Kikuku, Nyanzale,

Katsiru, Munguli et Lusuli, selon un rapport de mission effectuée par l’ONG Caritas, dans la deuxième moitié d’août 2018. Ce retour massif a été motivé par l’amélioration de la cohabitation entre les communautés dans la chefferie depuis mars 2018, fruit des activités de sensibilisation menées par des acteurs de protection auprès des populations. La détérioration des conditions de vie dans les zones d’accueil, la rentrée scolaire et l’approche de la saison agricole, ont aussi motivé les populations à regagner leurs villages d’origine. En raison des conditions de vie extrêmes vécues pendant leur déplacement, ces ménages ont besoin d’une assistance multisectorielle d’urgence pour reconstituer leur vie. Les besoins en vivres, en intrants et outils agricoles, en articles ménagers essentiels et en éducation sont les plus urgents. Le mouvement de retour étant toujours en cours, près de 31 500 retournés auraient été enregistrés dans trois localités du groupement de Kanyabayonga (Territoire de Rutshuru) durant la première quinzaine de septembre, selon la société civile et le comité local de veille humanitaire. Le 29 septembre 2018, la société civile locale a rapporté plus de 43 000 personnes retournées à Lusogha, Birundule, Iyobora et Mirangi.

Le 2 octobre, trois volontaires de la Croix-Rouge nationale ont été blessés suite à une attaque alors qu’ils effectuaient un enterrement sécurisé d’une victime d’Ebola à Butembo (Territoire de Lubero). Deux d’entre eux ont été grièvement blessés et reçoivent des soins médicaux, a annoncé le 4 octobre, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Depuis le début de l’épidémie d’Ebola au Nord-Kivu, les équipes de la Croix-Rouge RDC ont été victimes d’actes de violence de la part de certains membres de la communauté, opposés au protocole d’enterrement digne et sécurisé. En septembre, un volontaire de la CroixRouge a été blessé lorsque leur véhicule, en mission pour un enterrement sécurisé, a été caillassé. Toutefois, l’attaque du 2 octobre a été le cas le plus violent enregistré à ce jour, souligne la Croix-Rouge.

Le 5 octobre 2018, plusieurs habitants des quartiers situés au nord-est de la ville de Beni (Bel-Air, Boikene,

Kasabinyole, Paida et Rwangoma) se seraient déplacés vers la zone ouest de la ville pour se mettre à l’abri de l’insécurité grandissante, le dernier épisode de violence s'était produit la veille de leur déplacement à Paida entre l’armée congolaise et des éléments des groupes armés. L’insécurité dans la zone aurait aussi affecté le bon déroulement des écoles. Six établissements scolaires de la commune de Ruwenzori auraient déjà fermé leurs portes suite à l’insécurité. Il en va de même pour trois centres de santés, devenus non opérationnel depuis la miseptembre 2018 et trois autres en difficultés de fonctionnement depuis août 2018, comme rapporté par le Bureau central de la zone de santé de Beni. La fermeture du Centre de Sante de Supa en mars 2017 avait déjà considérablement réduit l’offre de santé à la population de la localité estimée à environ 114 000 personnes.