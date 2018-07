RD Congo - Nord-Kivu : Note d’informations humanitaires du 03/07/2018

Faits saillants

• Le PAM et ses partenaires distribuent de la nourriture à plus de 64 000 personnes

• Retour d'environ 35 000 personnes dans le sud-est du Territoire de Lubero depuis le début de l’année

Aperçu de la situation

Entre les mois de février et juin 2018, environ 35 000 personnes seraient retournées dans les aires des santés de Kipese, Baraka et Kirikiri (Territoire de Lubero), représentant 72 pourcent de la population initiale estimée à plus de 49 000 personnes, selon la Caritas Butembo-Beni. Le retour des habitant serait motivé par l’amélioration progressive de la situation sécuritaire. Cependant, la nécessité d’une intervention humanitaire dans la zone s’impose, surtout en santé, nutrition, agriculture ainsi que l’accès à l’eau, hygiène et assainissement. Ce mouvement de retour contraste avec la situation dans le Territoire de Beni où des milliers de personnes continuent de se déplacer suite à des épisodes d’insécurité, notamment dans les localités de Ngite, Mangoko, Sikwaila, Pabuka,

Mukondi, et Makumbo.