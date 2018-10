RD Congo - Nord-Kivu : Note d’informations humanitaires du 02.10.2018

Faits saillants

- Mouvements de retour dans la zone frontalière entre le Sud-Kivu et le Maniema, malgré une situation humanitaire inquiétante

- Distribution de vivres pour 11 000 déplacés du groupement de Bijombo

Aperçu de la situation

La situation humanitaire reste préoccupante dans les zones de santé de Kimbi-Lulenge (Territoire de Fizi/Sud-Kivu) et de Kabambare (Maniema), où des mouvements de retour sont signalés en raison de l’accalmie qui prévaut actuellement. Environ 60% des quelque 53 000 personnes qui s’étaient déplacées sur l’axe Lulimba-Salamabila (Kabambare, Maniema) ont regagné leur village, selon les sources humanitaires et locales.

La majorité d’entre elles s’étaient réfugiées dans la forêt en raison des affrontements entre l’armée congolaise et les éléments de groupes armés qui ont secoué la région du 15 au 23 septembre. Au vu des conditions de vie difficiles en forêt en ce début de saison des pluies, ces retournés ont notamment besoin de soins de santé. Or, l’hôpital de Kilembwe ainsi que les formations sanitaires périphériques ont été affectés par les conflits et fonctionnent difficilement, entre autres, en raison de la rupture de médicaments. En outre, au vu de la situation sécuritaire, qui s’est pour l’heure stabilisée, les humanitaires commencent à reprendre leurs activités dans la zone.

Dans la province du Maniema, les mouvements de population se sont poursuivis. Environ 31 000 personnes se seraient déplacées entre le 7 et le 24 septembre dans le Territoire de Kasongo et le sud de Kabambare à cause d’attaques menées dans 14 villages par des groupes armés, rapportent des sources concordantes. Une mission d’évaluation menée du 31 août au 11 septembre par les acteurs humanitaires en collaboration avec les représentants du gouvernement au sud-ouest, centre-ouest et au nord de la province, avait déjà fait était du déplacement de plus de 67 000 personnes entre mai et août en raison des activités des différentes milice armées (Voir Note d’informations humanitaires du 25 septembre 2018).