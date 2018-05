RD Congo : Lève-toi et marche n° 045 Janvier-Mars 2018

SOMMAIRE

Editorial

• Rouler les pierres qui bloquent nos cœurs en faveur des « migrants » !

Actualités:

• RDC: Le Conseil Interconfessionnel de lutte contre le VIH et le Sida invité à plus d’engagement

• La Chargée de Caritas Espagne pour la RDC et le Burundi en visite de travail à la Caritas Congo Asbl

Dossier:

• Grâce à un financement du Gouvernement belge/DGD via la Caritas International Belgique:

Mongala: les Communautés et la Caritas luttent contre les aléas climatiques à Bumba, Lisala et Lolo

• Mongala: Caritas appuie 2.000 ménages engagés dans la lutte contre les catastrophes en moyens d’existence et de production à Bumba, Lisala et Lolo

Témoignage:

• Témoignage positif des riverains sauvés des inondations par la Caritas à Bumba et Lolo

Dévelopement:

• Sixième session du Comité de Pilotage National : les avancées du Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en RDC évaluées

• Après 5 ans d’exécution dans les Diocèses de Kindu, Kisantu et Kongolo : Le Programme quinquennal (2013-2017) d’appui à l’amélioration de la sécurité alimentaire de Caritas a réellement atteint ses objectifs

• MONGALA : Encadrés par la Caritas, des membres de Communautés s’attaquent efficacement à une tête d’érosion à Lolo

Urgence:

• Kasai: la Confédération Caritas Internationalis assiste 800 ménages déplacés et familles d'accueil à Tshikapa et Luiza