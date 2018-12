RD Congo - Ituri et Nord-Kivu : Qui, Quelle Commission et Où - Riposte de la Maladie à Virus Ebola (Semaine 49 : du 03 au 09 déc. 2018)

18 semaines après la déclaration de l’épidémie cette infographie présente un aperçu de la présence opérationnelle des équipes déployées par le Gouvernement, les partenaires nationaux et internationaux pour la riposte. 40% des acteurs de la riposte sont positionnés dans les activités de la prévention et de la communication, 30% dans l’analyse de laboratoire, la prise en charge médicale et psychosociale, 14% dans la surveillance et la vaccination, et 9% dans la logistique et la sécurité. 75 % des acteurs sont opérationnels dans les sous coordinations de Beni et de Butembo