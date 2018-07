RD Congo - Haut-Katanga, Haut-Lomami et Lualaba : Note d'informations humanitaires du 02 juillet 2018

Faits saillants

• Des cas de rougeole déclarés dans le Haut-Lomami et Lualaba

• ADRA lance les activités de lutte contre la malnutrition à Pweto Besoins et Réponses humanitaires

Épidémies

Rougeole

Plus de 1 850 cas de rougeole dont 30 décès ont été enregistrés dans la seule province du Haut-Katanga entre les 01 janvier et 17 juin 2018, selon les dernières statistiques des autorités sanitaires. Les résultats des analyses d’échantillons faites par l’Institut national des recherches biomédicales(INRB) ont confirmé, le 20 juin dernier, en épidémie la zone de santé de Pweto, portant à 10 le nombre des zones de santé touchées par la maladie dans le Haut-Katanga. Dans les provinces voisines, ce sont les zones de santé de Fungurume et Kanzenze (Lualaba) et celle de Mukanga (Haut-Lomami) qui viennent d’etre, pour la première fois, depuis le début de cette année, confirmées aussi en épidémie de rougeole, par les autorités provinciales.

Les spécialistes en santé attribuent cette situation à un cercle vicieux de facteurs, entre autres : la faible couverture des campagnes de vaccination, la mobilité des personnes notamment celle induite par les conflicts, permettant à la maladie de se propager, l’inaccessibilité de certaines localités à cause de l'état déplorable et par l’insécurité. Les acteurs humanitaires s’inquiètent de l’extension de cette maladie. La majorité des zones de santé dans ces trois provinces sont fragiles sur le plan sanitaire en raison du déficit de moyens humains et techniques.

Les humanitaires redoutent que la propagation rapide de la maladie ne vienne aggraver la situation, déjà précaire dans certaines zones.