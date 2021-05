R.D. Congo : Dashboard sur la réponse du cluster WASH au cours du 1er trimestre 2021, Mai 2021

Messages clés

Au cours du premier trimestre, les partenaires du WASH mènent des interventions pour contribuer à l’atteinte des 5 objectifs sectoriels fixes par le cluster. 15% des cibles ont reçu des paquets de réponses Wash. La plupart des interventions ont été diriges vers le Tanganyika, le Nord Kivu et le Sud Kivu qui sont des provinces effectivement avec plus de besoins identifiés par le HRP.

La réponse WASH a beaucoup concerne les population victimes des déplacements lies aux conflits armes notamment au Nord Kivu, Tanganyika et Iturie. Néanmoins, le gap reste important en Ituri, au Nord Kivu, au Kasai et au Kasai central.

Moins de 100 000 personnes ont été touchées par les interventions visant les besoins lies a la crise nutritionnelle au Nord Kivu et au Tanganyika. Les provinces avec plus de besoins de la réponse WASH in Nut et non couverts sont le Haut Lomami, Kassai, Kassai Oriental, Iturie.

La réponse aux épidémies a été faible au cours du premier trimestre, alors que les besoins demeurent importants même si la situation épidémiologique est sensiblement meilleure que les années précédentes. Seulement 5% des cibles identifies par le HRP ont été touchées par les interventions visant la réduction du risque de transmissions des maladies diarrhéiques comme le choléra, Ebola et Covid-19.

En plus des besoins lies aux personnes affectées par les épidémies, le HRP a cible des zones plus vulnérables avec des besoins de préparation et prévention aux crises des épidémies endémiques comme le choléra et Ebola. Les paquets de préparation et de prévention devraient être dirige dans les provinces du Nord Kivu, Sud kivu, Haut Lomami, Ituri et Tanganyika.