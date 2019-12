RD Congo : Dépistage de la malnutrition à Katoto, novembre 2019

Description du projet

KCRI+ est un programme d'urgence finance par la DG ECHO et FFP visant a fournir une assistance articles menagers essentiels (AME) et vivres sous la forme de distributions d'especes ou d'organisation de foires aux ménages affectes par les crises au Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri principalement.

A Katoto, dans le territoire du Djugu, province d'Ituri, Mercy Corps a conduit une intervention ciblant 2 814 ménages pour une foire AME et vivres du 20 au 26 novembre 2019. Ainsi, 2 804 ménages ont pu etre assistes et ont recu une moyenne de 122,5$.

En profitant de l'opportunite d'avoir autant de personnes reunies a un meme endroit, et notamment de nombreux deplaces, Mercy Corps a decide d'installer un stand de depistage actif de la malnutrition a la sortie de ses activites. Ce stand, ouvert aux participants comme aux non-participants, a permis de depister les enfants de 6 a 59 mois qui se presentaient.