RD Congo - Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri & Tshopo Note d’informations humanitaires no.25 (20/01/2019)

FAITS SAILLANTS

Une situation humanitaire alarmante pour les déplacés dans la Zone de santé de Nizi.

La riposte contre la Maladie à Virus Ebola mise à rude épreuve dans certaines localités de l’Ituri.

APERÇU DE LA SITUATION

L’ONG MSF, dans sa note datant de décembre 2018, a signalé une situation humanitaire alarmante pour les familles déplacées dans le Territoire de Djugu, cas de la zone de santé de Nizi. « Bien que les équipes de MSF tentent de répondre aux besoins des déplacés, nous sommes inquiets de constater que les familles ayant fui les violences depuis bientôt 11 mois vivent toujours dans une extrême précarité. Nous observons notamment avec préoccupation un manque d’assistance humanitaire pour répondre aux besoins criants de ces population en termes de nourriture, eau potable, accès aux soins, ustensiles de cuisine, bâches, nattes, couvertures, latrines, couches, scolarisation des enfants, spécifiquement dans les 14 sites spontanés de la zone de santé de Nizi », rapporte la note de MSF. Ainsi, cette organisation a plaidé auprès des humanitaires et des autorités pour intervenir au plus vite pour répondre à cette situation urgente.

La lutte contre la maladie à virus Ebola (MVE) est confrontée à plusieurs contraintes mettant en danger la vie des équipes d’humanitaires dans certaines localités des zones de santé de Nyankunde et de Komanda, en Ituri. Au cours de ce mois de janvier, on a déjà enregistré trois incidents à l’encontre des humanitaires. Le 14 janvier, les habitants de Marabo (40 km au sud-ouest de Bunia) s’étaient opposés à la présence d’une ONG qui voulait construire le « triangle de déchets » au sein d’une structure sanitaire locale. Trois jours plus tôt, dans la même localité, une équipe d’humanitaires a été agressée par la population alors qu’elle s’apprêtait à ériger un centre d’isolement des cas suspects. Le 1er janvier, un véhicule de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a été brûlé par des manifestants à Mambelenga (115 km au sud de Bunia). En décembre dernier, des incidents similaires avaient été déjà signalés dans la région.

Cette attitude peu coopérative de la population se base sur certaines rumeurs faisant état d’une maladie inventée et imaginée par des humanitaires afin d’obtenir du financement. Par ailleurs, cette hostilité a des implications négatives sur la fréquentation de certaines institutions médicales locales. Les membres du personnel soignant ont fait état pendant cette période de la baisse de taux de fréquentation des structures sanitaires à Komanda et Nyankunde suite aux traitements de certains cas de MVE dans ces centres médicaux. Les malades ont peur de se présenter dans les hôpitaux pour ne pas contracter l’Ebola. Par ailleurs, les autorités provinciales ont multiplié les activités de sensibilisation pour rassurer la population. Pour rappel, la Province de l’Ituri a enregistré un total cumulé de 47 cas, dont 29 décès, au 19 janvier.

Les incidents rapportés le 15 janvier dans les zones de santé de Rethy et Linga à plus de 150 km au nord de Bunia (Territoire de Djugu) entre les habitants du village de Dhebu et la Police Nationale Congolaise aurait causé la mort d’un civil. Plus d’une trentaine de personnes ont été blessées ; des maisons incendiées et des populations en fuite en brousse et dans les localités environnantes. Les ONG COOPI et INTERSOS séjournent depuis le 19 janvier dans la zone pour avoir un meilleur aperçu de la situation.