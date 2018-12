RD Congo - Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri & Tshopo Note d’informations humanitaires no.24 (19/12/2018)

Faits saillants

Plus de 409 000 personnes assistées par le programme de RRMP en Ituri de janvier à novembre.

Aperçu de la situation

Selon le rapport de surveillance de la protection, un groupe d’hommes armés non identifiés a incendié, le 15 décembre, 16 habitations dans la localité de Lidda (environ 18 km au nord de Largu, dans le Territoire de Djugu).

Par crainte pour leur sécurité, environ 270 habitants Lidda ont fui vers les localités d’Ukpa-Kli et Maze, situées respectivement à 3 et 7 km au sud de Lidda. Ces personnes déplacées seraient retournées dans leur village d’origine dans l’avant-midi du 16 décembre 2018. La présence d’hommes armés non identifiés, actifs dans le Territoire de Djugu, constitue un risque pour la protection des civils. De plus, les attaques ciblant de plus en plus les membres d’une communauté risquent d’avoir des effets négatifs sur la cohabitation pacifique entre les différentes communautés et replonger le Territoire de Djugu dans la violence.

A la faveur d’une accalmie observée dans la région au bord du lac Albert, dans le Territoire de Djugu, un mouvement de retour a été signalé depuis le 13 décembre dans les villages de Mbogi, Kafe, Joo, Gbi et Torges.

Ces personnes, dont on ne connait pas encore le nombre, avaient traversé en Ouganda vers la fin du mois d’août en raison du regain des violences. En attendant une évaluation humanitaire dans la zone, ces rapatriés spontanés vivent dans la précarité et manquent de tout, selon les autorités locales.

Besoins et réponse humanitaire Multisectorielle

De janvier à novembre 2018, le programme de Réponse Rapide aux Mouvements de Population (RRMP) a pu couvrir les besoins de 409 851 personnes affectées par la crise dans plusieurs zones de la province de l’Ituri, à travers 17 interventions, dont 14 multisectorielles et trois sectorielles : l’éducation, articles ménagers essentiels, santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement et le cash. Ces bénéficiaires se trouvent à Bunia, dans les territoires de Djugu et Mahagi.