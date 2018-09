RD Congo - Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri & Tshopo Note d’informations humanitaires no17 (26/9/2018)

Faits saillants

Plus de 50 000 personnes bénéficient d’une assistance de la FAO dans les territoires de Djugu et d’Irumu.

Aperçu de la situation

Selon le rapport de Monitoring de Protection du HCR et de l’ONG INTERSOS, les attaques des hommes armés sur les localités de Muvaramu, Jiro, Jucri et Bule dans le Territoire de Djugu (Province de l’Ituri), au cours de la période du 17 au 24 septembre, ont provoqué des déplacements de populations vers la ville de Bunia, le Territoire d’Irumu ainsi que vers l’Ouganda. Environ 16 600 personnes sont présentement en déplacement. La récurrence de cas d’insécurité pourrait contraindre plusieurs acteurs humanitaires à réduire leurs interventions dans les zones où des mouvements de retour progressifs étaient observés depuis avril. En outre, certains acteurs pourraient également suspendre momentanément leurs activités.

La région de Nyankunde (environ 45 km au sud de Bunia) est en proie à d’intenses activités des miliciens. Au cours de la période du 15 août au 7 septembre 2018, les groupements Loybanigaga, Chini ya Kilima et Sidabo ont été victimes d’attaques à répétition, suivies des multiples violations de droits humains et autres exactions (pillages des villages, viols, incendie des maisons, enlèvement des civils), selon les témoignages des membres de la société civile locale. 21 villages de ces trois groupements, avec près de 5 315 personnes, sont contraints au déplacement à Nyankunde-Centre et autres villages périphériques. Les besoins en vivres et articles ménagers essentiels sont exprimés par les déplacés.

Les résultats du fixing, effectué du 23 au 25 août par l’Organisation Internationale de Migration (OIM) dans six des 12 sites des personnes déplacées dans la localité de Iga Barrière (environ 40 km au nord de Bunia dans le Territoire de Djugu en Ituri), ont fait état de la présence de 4 654 personnes. Alors qu’avant cette opération, les autorités locales, les comités de déplacés et la société civile locale avaient recensé 28 852 personnes. Cette mise à jour des données sur les personnes déplacées dans la zone permettra aux partenaires humanitaires de bien planifier l’assistance en faveur de vrais bénéficiaires.

Besoins et Réponses humanitaires

Agriculture

Depuis le mois d’août, l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a déjà assisté 25 000 personnes déplacées et retournées en kits agricoles (semences maraichères et vivrières ainsi que des outils aratoires) dans les zones de santé de Fataki et Lita dans le Territoire de Djugu, province de l’Ituri. Cette intervention, réalisée grâce au financement de SIDA et CERF, vient en complément de l’assistance en vivres et nutrition fournie par le Programme Alimentaire Mondial. Dans les jours à venir, la FAO a planifié une aide similaire au profit d’environ 26 000 personnes dans les zones de santé de Linga, Drodro, Lita (Territoire de Djugu) et Komanda (Territoire d’Irumu en Ituri). Pour rappel, les interventions dans le Territoire de Djugu couvrent les personnes affectées par les épisodes de violences enregistrées dans la région entre décembre 2017 et mars 2018 alors que l’aide fournie dans la région de Komanda a ciblé les populations touchées par la crise des présumés éléments d’ADF dans la région de Beni (Province du Nord-Kivu) depuis 2016. Plus de 50 000 bénéficiaires sont ciblés par cette réponse en sécurité alimentaire.

Santé

Dans la cadre de la riposte contre la Maladie à Virus Ebola (MVE) dans la Province de l’Ituri, les autorités sanitaires ont annoncé la construction d’un laboratoire et d’un centre de traitement dans la localité de Tchomia (62 km au sud de Bunia au bord du Lac Albert). Les travaux sont lancés le 27 septembre. Ce laboratoire facilitera le traitement rapide des échantillons prélevés. Deux cas confirmés dont un décès ont été signalés par les autorités sanitaires de l’Ituri la semaine dernière dans la Zone de santé de Tchomia. Pour rappel, les zones de santé de Mandima et Tchomia en Ituri ont enregistré au 22 septembre 12 cas de la MVE dont quatre décès depuis la déclaration de l’épidémie le 1er août 2018.