Rapport sur les atteintes et violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire par des combattants des ADF et des membres des forces de défense et de sécurité en RDC entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2020

Résumé Le présent rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH), publié conjointement par la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) porte sur les atteintes aux droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire commises par des combattants des Forces alliées démocratiques (ADF) et des membres des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo à l’encontre de civils dans le territoire de Beni, province du Nord-Kivu et dans les territoires d’Irumu et de Mambasa, province de l’Ituri du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020.

Les atteintes aux droits de l’homme commises par les ADF documentées dans ce rapport incluent des atteintes aux droits à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté et la sécurité de la personne, et les atteintes au droit de propriété. Les violations du droit international humanitaire incluent le recrutement d’enfant, des travaux forcés, des attaques sur des hôpitaux et sur une école. Des militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des agents de la Police nationale congolaise (PNC) ont également commis des violations des droits de l’homme en particulier dans le cadre d’opérations militaires lancées depuis octobre 2019, notamment des violations du droit à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté et à la sécurité de la personne et à la propriété.

Malgré les risques sanitaires et sécuritaires liés à l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans le territoire de Beni et les opérations militaires de grande envergure lancées par les FARDC à partir d’octobre 2019, le BCNUDH a pu documenter de nombreuses atteintes aux droits de l’homme commises par les ADF contre les populations civiles, à travers des missions d’enquêtes sur le terrain et la collaboration avec les réseaux de partenaires locaux. Ainsi, le BCNUDH a pu documenter 397 cas d’atteintes aux droits de l’hommes attribuables aux ADF entre le 1 er janvier 2019 et le 31 janvier 2020 ayant fait au moins 1154 victimes dont 235 femmes et 166 enfants. Sept attaques des ADF sur des hôpitaux et centres de santé ainsi que l’attaque d’une école, ont également été documentées.

Cette forte augmentation du nombre d’atteintes aux droits de l’homme – près de 69% - par rapport à l’année précédente résulte de la conjugaison de trois facteurs, notamment l’expansion de la zone affectée par les attaques meurtrières des ADF au-delà de la Route nationale numéro 4 (RN4)1 en raison entre autres de la destruction de leurs bases et de leur milieu de vie lors des opérations militaires, des représailles sur les populations civiles et le vide laissé par la fermeture de certaines bases militaires de la MONUSCO pour des raisons budgétaires et l’absence des militaires des FARDC de certaines zones.

En outre, des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le cadre d’opérations militaires contre les ADF sont attribuables aux membres des forces de défense et de sécurité. Le BCNUDH a documenté 109 victimes de violations des droits de l’homme commises par des militaires des FARDC et 137 victimes de violations des droits de l’homme perpétrées par des agents de la PNC, y compris des éléments de la Légion nationale d’intervention (LNI).

Au cours de la période concernée par ce rapport, les atteintes aux droits de l’homme commises par des combattants ADF ont été systématiques et d’une extrême brutalité. Les exécutions sommaires et les atteintes à l’intégrité physique ont été essentiellement perpétrées à l’aide de machettes, de haches, de couteaux et à l’aide d’armes à feu de type AK-47, de mortiers et de lance-roquettes. Ces attaques ont souvent pris la forme d’embuscades et d’incursions dans des villages que les combattants des ADF ont parfois pillés et incendiés en représailles contre les opérations militaires des FARDC. Au regard du droit international, ces violations du droit international humanitaire et atteintes aux droits de l’homme commis par des combattants ADF pourraient constituer, par leur nature et leur ampleur, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Les autorités judiciaires congolaises ont mis sur pied une équipe spéciale en charge d’enquêter sur les exactions commises par les combattants des ADF et leurs complices. Avec le soutien des Nations Unies, 135 combattants et 45 de leurs complices ont été condamnés entre 2017 et 2018 par la Cour militaire opérationnelle. Depuis 2019, 400 autres personnes ont été arrêtées et sont en cours de jugement.

Les attaques ont affecté tous les groupes ethniques ou communautés présents dans les territoires de Beni au Nord Kivu, de l’Irumu et de Mambasa en Ituri, sans distinction liée à l’appartenance religieuse ou ethnique. Certains groupes ethniques ou communautés ont été, sans doute, plus affectés que d’autres en raison de leur large représentation dans les zones affectées. Cependant, au regard des informations collectées, le BCNUDH n’a pas documenté des éléments probants qui pourraient faire croire raisonnablement que les nombreuses victimes des ADF ont été visées en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse.

Des efforts considérables ont été menées par les autorités congolaises avec le soutien de la MONUSCO pour neutraliser les ADF, protéger les civils et lutter contre l’impunité. La combinaison de stratégies militaires et civiles a certes contribué à démanteler des bases des ADF, à les affaiblir ainsi que leurs réseaux de soutien, cependant le changement de stratégie par le groupe armé depuis le lancement des opérations militaires en fin 2019 et leur capacité de représailles contre les civils, posent de sérieux défis aux FARDC et à la MONUSCO.