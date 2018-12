Rapport à mi-parcours du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (S/2018/1133)

Résumé

Depuis la publication du précédent rapport du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (S/2018/531), les conditions de sécurité en République démocratique du Congo sont de manière générale restées précaires. Au cours de la période considérée, le Groupe d’experts a constaté des problèmes de sécurité majeurs, notamment des attaques contre des civils, les forces de sécurité et les soldats de la paix des Nations Unies dans de nombreuses provinces. Bien que les élections qui se tiendront prochainement aient continué de susciter des inquiétudes sur le plan de la sécurité, il n’a pas trouvé de preuves de l’implication directe d’acteurs armés dans les opérations électorales.

Dans le présent rapport, le Groupe d’experts a choisi de mettre l’accent sur quatre territoires des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu dans lesquels il a constaté des faits relevant de son mandat.

Le Groupe d’experts a découvert un réseau international bien implanté qui se consacre au recrutement des combattants envoyés dans le territoire de Beni. Bien qu’il n’ait pas été en mesure d’établir que des combattants avaient été recrutés pour servir dans les Forces démocratiques alliées (ADF), il a constaté que les méthodes de recrutement des ADF étaient analogues à celles qui avaient été constatées précédemment. Des attaques, souvent meurtrières et visant la population civile, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les soldats de la paix des Nations Unies, ont eu lieu presque quotidiennement dans divers secteurs de l’ensemble du nord-est du territoire, y compris dans la ville de Beni.

Le Groupe d’experts a constaté qu’un groupe armé actif dans les territoires de Fizi et d’Uvira et associé à des groupes d’opposition rwandais bénéficiait d’un appui local et extérieur pour le recrutement de ses combattants. Il a constaté qu’effectivement la plupart des armes et munitions utilisées par le groupe armé avaient été transférées du Burundi mais il n’a pu confirmer l’identité des personnes et entités impliquées

Le Groupe d’experts a recueilli des éléments faisant apparaître une scission de l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), un groupe armé dominant dans le territoire de Masisi, en deux factions : l’APCLS et l’APCLS-Rénové. La seconde faction contrôle les sites d’exploitation d’étain, de tantale et de tungstène et a commis des violations du droit international humanitaire. Le Groupe d ’experts a également découvert que cette faction et certains éléments des FARDC collaboraient sous une forme ou une autre. La contrebande de l’étain, du tantale et du tungstène se poursuit dans le territoire de Masisi.

Le Groupe d’experts a conclu que Masudi Alimasi Kokodikoko, chef d’une faction Raïa Mutomboki dans le territoire de Shabunda, était l’un des principaux auteurs des viols collectifs d’au moins 17 femmes en septembre 2018. Il a recueilli des informations selon lesquelles ce groupe ainsi que d’autres factions Raïa Mutomboki tiraient profit de l’exploitation et du commerce des ressources naturelles. Des éléments des FARDC étaient les principaux acteurs armés impliqués dans l’exploitation des mines d’étain, de tantale, de tungstène et d’or dans le territoire de Shabunda. De l’étain, du tantale et du tungstène provenant de secteurs contrôlés par des acteurs armés ont été introduits dans la chaîne d’approvisionnement officielle avec l’autorisation des autorités. Le Groupe d’experts a constaté que l’Ouganda demeurait un important centre de transit de l’or exploité illégalement en République démocratique du Congo, notamment dans le territoire de Shabunda.

Plusieurs États Membres n’ont pas notifié le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo de l’envoi de cargaisons d’armes et de matériel connexe à la République démocratique du Congo.