Rapport mensuel de monitoring de protection Tanganyika, Haut Katanga | Février 2020

RÉSUMÉ

Le contexte sécuritaire et de protection dans la province du Tanganyika a été dominé par des tensions intercommunautaires entre les Twa et les Luba ainsi que l’activisme des groupes armés Maï-Maï associés aux miliciens Twa dans le territoire de Nyunzu. Ces tensions avec les actes de violence qui s’en sont suivis ont été à l’origine de plusieurs cas de violations des droits humains à l’encontre des populations et des déplacements forcés.

Dans le territoire de Kalemie c’est l’insécurité liée aux agressions des présumés miliciens Twa dans la partie nord du territoire sur l’axe Kalemie- Bandera (route nationale n°5) et dans les zones de santé de Nyemba et Kalemie qui a marqué le contexte sécuritaire et de protection pour le mois de février.

Du côté de Moba, les PDIs retournés habitant le quartier Regeza ont été contraints d’effectuer des déplacements pour trouver refuge à Moba Kirungu et Moba Port a la suite de l’importante inondation causée par le débordement de la rivière Moba. Près de 298 ménages (1323 personnes soit 721 femmes, 395 hommes et 207 enfants selon l’administrateur du territoire) ont été touchés par cette catastrophe naturelle qui replonge une fois de plus ces retournés dans un nouveau cycle de déplacement et constitue un enjeu majeur de protection surtout en ce qui concerne les risques liés aux VSBG favorisés par la promiscuité, la précarité et les pratiques culturelles néfastes.