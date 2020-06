Rapport mensuel de monitoring de protection Sud Kivu & Maniema | mai 2020

RESUME

Comparativement au mois d’avril, ce mois de mai 2020 a été caractérisé par la montée des activités criminelles des groupes armés, inconnus armés et des conflits intercommunautaires. L’intervention des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans le cadre de la sécurisation des entités n’est pas passée inaperçue.

A Fizi, malgré une légère accalmie observée dans certaines localités, les groupes armés Mai Mai Yakutumba, Chanvivi et d’autres hommes armés inconnus se sont manifestés à travers des braquages, incursions dans des villages. Certains affrontements entre miliciens et FARDC sont à signaler.

Dans le territoire de Kabambare, les incidents saillants sont les cas de viol de femmes, dont les auteurs seraient les miliciens Twa dans le secteur de Babuyu et de Kabambare. Des braquages ont aussi marqué le mois, commis par des groupes armés inconnus ainsi que des miliciens Twa.

Le territoire d’Uvira a connu l’activisme des groupes et hommes armés locaux et étrangers, affectant en grande partie le groupement de Kigoma au niveau des Hauts Plateaux de Marungu et des Moyens Plateaux de Katobo. Au niveau des Hauts Plateaux de Bijombo, malgré l’accalmie observée, des violations des droits en lien avec le conflit intercommunautaire ont été relevées. Elle se traduit par des représailles entre communautés par groupe armés interposés.

Le territoire de Mwenga a été marqué par l’attaque des miliciens Mai Mai contre les sites des IDPs à Mikenge dans le secteur d’Itombwe, mais aussi par des violations (arrestations arbitraires, coups et blessures ainsi que des extorsions) commises par les FARDC et les éléments de la Police nationale congolaise (PNC) en lien avec la pandémie du COVID‐19 à Kasika et Kilungutwe. Ces abus seraient dus au non‐respect des mesures barrières.

Shabunda reste miné comme le mois dernier par des incursions et des braquages de miliciens Raiya Mutomboki et Mai Mai Malaika. La faible couverture des zones par les unités FARDC ouvre une brèche aux miliciens, qui commettent des crimes pour assouvir leurs besoins de survie et de leadership.

Quant à Kalehe, l’on a noté la réorganisation de la milice Nyatura après le retour de leur responsable dans les Hauts Plateaux. On note aussi les affrontements répétés entre les premiers citoyens armés et les FARDC, et entre ces derniers et les factions Raiya Mutomboki, occasionnant des violations des droits humains. Les FDLR (Front de Libération du Rwanda) ainsi que les membres du Conseil national pour le Renouveau et la Démocratie (CNRD) ne sont pas passés inaperçus.

En somme, 1.501 cas de violations ont touché 932 civils dont (405 retournés, soit 43,2%, 417 résidents, soit 44,5%, 106 personnes déplacées internes soit 11,3% et 04 réfugiés soit 0,4%). Une baisse notable d’au moins 317 cas s’observe pour ce mois, comparativement au mois d’avril dernier où 1818 cas avaient été documentés. Cette baisse trouverait son explication à travers les opérations de traque des groupes armés initiées par les FARDC, notamment dans les Territoires de Kalehe, Fizi, Kabambare et Shabunda mais aussi certaines redditions faites par certains de ces groupes à Kabare et Kalehe.

Numériquement, les violations au droit à la propriété ont occupé la première position avec un total de (578 cas soit 36% des données générales), en second viennent les violations du droit à la liberté avec (470 cas, soit 32%) et les atteintes à l’intégrité physique en troisième lieu avec (345 cas soit 25% des violations). A la quatrième position viennent les violences sexuelles avec un total de 108 cas soit 07%.

Les principaux auteurs présumés restent comme le mois précédent les Maï Maï avec 915 cas contre 241 pour les FARDC. Nombreuses de ces violations ont résulté des assauts, incursions et braquages dans des villages et lors des affrontements ou accrochages intercommunautaires impliquant les groupes armés.

Les Territoires de Shabunda et Walungu ont été les plus touchés par ces violations avec respectivement 420 et 273 cas.