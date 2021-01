Rapport mensuel de monitoring de protection Sud Kivu & Maniema | décembre 2020

RESUME

L’activité intense des groupes armés a dominé le contexte sécuritaire et de protection sur l’ensemble des zones couvertes par le projet au Sud-Kivu et à Kabambare dans le Maniema. Cette activité s’est traduite par des incursions des groupes armés et des affrontements opposants ceux-ci aux FARDC.

D’autres affrontements ont mis aux prises des groupes armés eux-mêmes, les uns contre les autres.

Dans la foulée, plusieurs incidents de protection dont les atteintes à la propriété (pillages, extorsions de biens), les atteintes à la vie et à l’intégrité physique (homicides, coups et blessures), les atteintes à la liberté et à la sécurité (les enlèvements) ainsi que les violences basées sur le genre ont été perpétrés par des hommes armés contre les populations civiles.

300 incidents donnant lieu à un total de 1233 abus/violations ont été collectés et documentés dans les zones affectées par des conflits avec violences ; ces atteintes aux droits garanties ont été commises sur 822 victimes civiles parmi lesquelles, l’on dénombre 539 hommes, 218 femmes, 49 garçons et 16 filles. Quant à leurs statuts, 290 victimes sont des IDPs retournés tandis que 139 sont des PDI et 393 sont des résidents. Le total de violations/abus enregistré s’expliquerait notamment par la méconduite de certains militaires FARDC qui, à l’instar des groupes armés, se sont impliqués dans les violations de droits humains, la persistance du conflit intercommunautaire dans les Hauts Plateaux des territoires d’Uvira, de Mwenga et de Fizi y compris l’activisme accru de différents groupes armés dans la quasitotalité des zones couvertes par le projet.

Toutes ces situations ont une incidence sur les types de violations enregistrées. A ce titre, les violations au droit à la propriété s’avèrent être les plus nombreuses avec 570 cas soit 46.2% des cas, suivies des violations du droit à la liberté (337 cas soit 27.3%) et les violations du droit à l’intégrité physique avec un total de 246 cas soit 19,5 %. Les SGBV comptent 80 cas soit 6,4 % des cas de violations. S’agissant des présumés auteurs, les groupes armés se sont le plus illustrés avec 773 cas à leur actif contre 265 pour les FARDC. Ensuite, viennent les bandits et autres inconnus armés avec à leurs actif 77 cas. Ces données montrent que l’augmentation des FARDC avec un faible encadrement à Shabunda, les conflits intercommunautaires impliquant les Maï Maï et autres groupes armés constituent les facteurs qui favorisent les violations de droits humains. Le territoire de Shabunda a été le plus touché avec 309 cas suivi de celui de Fizi avec 173 cas de violations. Le territoire de Kalehe vient en troisième position avec 144 cas, Mwenga occupe la quatrième position avec 140 cas vient ensuite Kabambare avec 136 cas.

Fizi est le territoire qui a enregistré le plus grand taux de SGBV avec 21 cas de viol soit 38% des cas documentés alors que Shabunda occupe la première la place en ce qui concerne les extorsions des biens avec 88 cas.

Globalement pour décembre 2020, la protection des civils continue de se détériorer face aux activités criminelles des groupes armés dans les zones ci-après :

Uvira : Les conflits interethniques et les attaques des groupes armés occasionnent des déplacements multiples des populations dans les Hauts Plateaux. Des centaines des personnes déjà déplacées de leurs milieux de résidence habituelle ont quitté le site spontané de Bijombo centre prenant la direction de Fizi et de Mwenga suite aux exactions des groupes armés dans la zone. Plusieurs cas d’atteintes graves à la vie et à l’intégrité physique ont été signalés à l’encontre des déplacés internes. De même dans la Plaine de la Ruzizi, les civils ont fait objet d’attaques directes par hommes armés qui ont notamment abusé des femmes, et commis d’autres crimes tels que les enlèvements pour des rançons etc.

Shabunda : Les activités des groupes armés Raia Mutomboki impactent négativement l’environnement sécuritaire et de protection dans les groupements de Bamuguba Nord, Bamuguba Sud et celui d’Ikama Kasanza. Ces activités se manifestent à travers les cas d’embuscades, d’incursions et d’affrontements armés entrainant d’incidents de protection. Au cours de leurs attaques contre les civils dans ces groupements, les miliciens Raia Mutomboki ont provoqué des déplacements internes des personnes vers les zones relativement sécurisées ainsi que plusieurs cas d’abus aux droits garantis aux civils cours par des extorsions et pillages des biens.

Walungu : L’activité des éléments des groupes armés Raia Mutomboki a été à la base de la détérioration de l’environnement de protection dans les localités de Cinda, Luntukulu et Lubimbe en groupement de Mulamba. Le nombre réduit des forces régulières assurant la sécurité et dans certaines circonstances, leurs absences seraient le facteur favorisant la libre circulation des membres des groupes armés auteurs d’abus des droits humains. Les attaques contre les postes de santé, les enlèvements et extorsions des biens sont autant d’abus/violations documentés dans ce territoire au mois de décembre.

Mwenga : Les Hauts Plateaux d’Itombwe sont restés touchés par les actes de représailles en lien aux conflits interethniques qui caractérisent la situation de protection dans la zone. Dans ce contexte, les atteintes à la vie ainsi qu’à la propriété privée et d’autres violations contre les civils ont été rapportées à charge des groupes armés dans la zone.

Dans les territoires de Fizi et Kabambare : Le contexte de sécurité et de protection a été marqué par l’activisme des hommes et groupes armés qui ont continué à commettre des cas de viol de masse, extorsions de biens, pillages lors d’incursions et braquages contre la population civile.

En revanche, une accalmie s’est observée en territoire de Kabare spécifiquement dans le groupement de Luhago. Pas d’affrontements moins encore d’incursions armés signalés. Cette petite accalmie se justifierait par la poursuite du processus de reddition d’un leader combattant Raia Mutomboki qui, étant la faction la plus active dans la contrée, a baissé l’intensité de ses activités criminelles. Par ailleurs, l’on note la persistance des barrières payantes érigées par des Raia Mutomboki dans les villages de Cifuko et Murume.

Dans le territoire de Kalehe, le contexte sécuritaire et de protection est resté marqué par les incursions et embuscades tendues par les hommes armés dans les groupements de Kalonge et Bitale. Ce comportement des groupes armés trouverait motivation à la question de survie. Au plan de protection, l’on a noté le pillage des biens des civils, les enlèvements pour conditionner les libérations des victimes par le payement d’une rançon.

Protection de l’enfance

84 violations ont touché les personnes de moins de 18 ans. Les filles comme les garçons compris dans la tranche d’âge 12-17 ans ont été les plus touchés. 71 violations graves (MRM 1612) ont été collectées et documentées. Les recrutements et utilisation d’enfants ont été les plus récurrents avec 58 cas, soit 81,6 % sur le total. La plupart des violations commises sur les enfants l’ont été dans le cadre du conflit intercommunautaire et dans les zones opérationnelles des FARDC. En effet, les militaires font recours aux enfants pour de contrainte logistique aux fins du transport de leurs effets lors de déploiement et autres mouvements, en revanche les groupes armés recourent aux enfants pour renforcer leurs effectifs au motif de la défense des intérêts communautaires.

Les groupes armés ont été les auteurs présumés les plus actifs avec 52,1% suivi des FARDC avec 46,7% des violations enregistrées.

Violences sexuelles et sexiste (SGBV)

80 cas de SGBV ont été collectés et documentés : 54 viols, 11 agressions sexuelles, 09 agressions physiques, 03 mariages forcés, 2 dénis de ressources et 1 violence psychologique sur les 8 territoires couverts par le projet. Concernant le viol, le territoire de Fizi a été le plus affecté avec à son actif (21 cas), Kabambare (12 cas), Uvira (12cas), Mwenga (4 cas), Walungu (4 cas), Shabunda (1 cas). 72 survivantes sur 80 ont reçu les kits PEP. La distance avec les structures sanitaires et la rupture des kits pep n’ont pas permis l’accès à la prise en charge médicale pour le reste des survivantes.

Les Maï Maï ont commis la majorité des cas de SGBV soit un total de 29 cas, suivis des inconnus armés avec 12 cas, les populations civiles avec 06 cas, les FDLR avec 2 cas, des FNL avec 01 cas, les bandits armés avec 3 cas et enfin 1 cas. Comme sus indiqué, les incursions, les braquages sur les routes, vers les champs, dans des villages et les carrés miniers constituent les éléments favorisant les GBV et spécifiquement dans les territoires de Fizi et de Kabambare.

Cohabitation pacifique

Des communautés demeurent en perpétuelles menaces d’affrontements armés dans les Hauts Plateaux de Bijombo (Uvira), Itombwe(Mwenga),Minembwe(Fizi) pour plusieurs facteurs(politiques, économiques, culturels, sociaux). La lutte du contrôle du pouvoir coutumier avec implication des groupes armés associée à la problématique de conservation de la terre et des gains économiques y relatif sont des points de controverses et de discordes mettant en moule la coexistence pacifique entre communautés.

Les parties en conflit ne manifestent aucunement l’intention de rétablir la paix et mettre fin aux violences.

Les représailles et les répliques (meurtres, vol de bétails) des deux côtés accentuent les menaces à la protection des civils. Les assassinats ciblés, les enlèvements, le pillage de bétails touchent quotidiennement les populations civiles sur fond des tensions ethniques.

A titre illustratif, deux hommes dont un déplacé et un retourné d’une même communauté ont été tués par les miliciens d’une autre communauté le 15 décembre 2020 vers 15 heures au niveau de Bukundji, dans la localité de Mikenge en groupement de Basimukindji 1er, secteur d’Itombwe.

Un autre cas de représailles a été observée le 30 décembre 2020 à Bijombo dans la chefferie de Bavira.

En effet, une attaque a été lancée par les présumés Gumino à Bijombo au cours de laquelle 06 personnes ont été tuées dont 04 femmes et 02 enfants1 . En effet, ces femmes accompagnées de leurs enfants avaient été surpris par les miliciens qui ont tiré des balles sur eux lorsqu’ils se rendaient aux champs non loin du camp des déplacés de Bijombo. Signalons qu’une fille de 12 ans avait été blessée grièvement par balle lors de cette attaque. Celle-ci a été admise dans une formation médicale proche pour des soins en attendant son évacuation urgente à Bukavu pour des soins appropriés. D’autres sources témoignent que d’autres personnes avaient pris fuite dans la brousse et sont restées introuvables depuis l’incident.