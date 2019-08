Rapport mensuel de monitoring de protection Sud Kivu | Juillet 2019

1. Résumé

Au cours de ce mois, de nombreux incidents ont été enregistrés suite aux exactions commises par les groupes et bandits armés dans les provinces du Sud Kivu et du Maniema spécifiquement à Kabambare. Au cours des embuscades et attaques perpétrées sur des axes routiers et dans certaines localités, des violations graves de droits humains ont été signalées. Il s’agit entre autres de meurtres, d’enlèvements, de viols et d’arrestations arbitraires dont sont victimes la population civile.

À Fizi, plusieurs affrontements opposant les FARDC et les groupes armés d’une part et d’autre part des groupes armés entre eux ont été enregistrés durant le mois dans les groupements de Balala Nord et Basilocha dans le secteur de Tanganyika. Des cas d’incursion et de braquage, œuvre d’hommes armés à Ngalula et Lubichako dans les groupements de Babungwe_Sud et Basikasilu dans le secteur de Ngandja, ont été signalés.

Le territoire de Kabambare a connu des accrochages entre les combattants du groupe armé Maï-Maï Brown à la rivière Mayi moto dans le groupement de Penemende. Egalement, des groupes armés pygmées Twa et Mai Mai Malaika Zoro se sont illustrés dans les violations des droits à la liberté (Enlèvement) à Muzingamaloba dans le groupement de Benyebemba et Mwamuloyi dans le groupement de Kanyengele.

Dans le territoire d’Uvira, plusieurs cas d’incursions et de braquages dans les groupements de Bijombo et Lemera ont été perpétrés par des groupes et bandits armés. A ce titre, des extorsions de biens, des enlèvements et des pillages ont pu être notés. Parmi les villages touchés figure Masatha où les effets du conflit intercommunautaire opposant la communauté Banyamulenge aux communautés Babembe, Banyindu et Bafuliru se fait encore sentir. Ces actions pourraient raviver ce conflit dans cette partie du territoire.

Pour Shabunda, des groupes armés Maï-Maï et Raiya Mutomboki de factions diverses, profitant de l’effectif réduit ou de l’absence des FARDC dans certaines localités ont mené des incursions aux cours desquelles, il a été relevé d’innombrables cas des violations commises à l’encontre des civils notamment des viols de masse sur des femmes dans les mines de Kambanyama et Kalusungu dans le groupement de Nkulu, en chefferie de Wakabango 1er , mais aussi des cas de pillage, de coups et blessures, des extorsions de biens, des travaux forcés également des cas de recrutement d’enfants dans les groupements de Batali et Bamuguba Sud. Des mouvements de population, fuyant les représailles des groupes armés dans ces sites miniers ci-haut cités ont par ailleurs été observés.

Dans le territoire de Mwenga, les chefferies de Lwindi, de Burhinyi, de Basile et le secteur d’Itombwe ont été le théâtre des méfaits des Maï-Maï et Raiya Mutomboki des factions Gyalabatu et Nakiliba. Ces derniers se sont illustrés par des incursions, des embuscades et la perception de taxes obligatoires à l’encontre de la population civile.

Au-delà du calme apparent qui a caractérisé la grande partie du territoire de Walungu, il a été signalé quelques cas des violations commises par les éléments des groupes armés Raiya Mutomboki des factions Maheshe et Ndarumanga contre les civils respectivement à Luntukulu et Cinda dans le Groupement de Mulamba. Ces miliciens ont mené des incursions et des embuscades sur le tronçon menant à la localité d’Isezya dans le territoire de Shabunda en passant par Nzibira dans le territoire de Walungu.

Enfin dans le territoire de Kabare, la situation de protection reste volatile. Certaines localités sont régulièrement occupées par des groupes armés Raiya Mutomboki. Ces derniers obligent la population civile à payer des taxes à tout adulte. A en croire certaines sources d’informations communautaires, cette situation aurait un lien avec l’interminable conflit de pouvoir dans la zone.