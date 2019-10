Rapport mensuel de monitoring de protection Sud Kivu | Août 2019

RESUME

La situation de protection dans la province du Sud-Kivu et dans le territoire de Kabambare (province de Maniema) au mois d’août 2019 est restée statique et marquée par l’activisme accru des groupes armés dans la quasi-totalité des différents territoires. Cet activisme se manifeste par des incursions et des affrontements entre ces derniers contre les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).

Les opérations militaires contre les groupes armés étrangers et nationaux au Sud Kivu et les exactions de ces derniers à l’encontre des populations civiles ont eu pour conséquence des déplacements forcés de population, des atteintes aux droits à la propriété, à l’intégrité physique et à la vie.

En termes de violations des droits humains, 1613 cas de violations sur 955 victimes ont été documentés au cours de ce mois dans les axes couverts par les animateurs de protection INTERSOS ; soit une légère diminution de 3 cas par rapport au mois de juillet.

Parmi ces incidents, les violations du droit à la liberté figurent en bonne place avec 584 cas soit 36%, suivies des violations du droit à la propriété avec 525 cas soit 33% et le droit à l’intégrité physique avec 366 cas soit 23%. Les cas de violences sexuelles occupent 8% du total des violations. Les territoires de Shabunda (29% des cas), Kalehe (14%) et Fizi (14%) concentrent les plus grands pourcentages de violations des droits humains. L’activisme des groupes armés dans ces territoires expliquerait ce grand nombre de violations enregistrées. A titre illustratif, le territoire de Fizi comptabilise 229 cas, du fait de la présence des groupes armés Malaika, Yakutumba et Pitchen. Ce territoire vient en première position au titre des viols avec 22 cas, soit 30% de l’ensemble des cas de viols documentés.