Rapport mensuel de monitoring de protection Nord Kivu | Septembre 2019

RESUME

L’évènement majeur dans la province du Nord-Kivu en septembre est la mort de Sylvestre Mudacumura, commandant des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). Globalement, une légère diminution en termes de nombre d’incidents est observée au niveau des statistiques, mais celle-ci était surtout due à l’inaccessibilité de certaines zones de conflit par nos équipes (le groupement Binza et l’axe Luindi-Kibirizi, territoire de Rutshuru et les localités de Muhanga, Bulende et Lukweti dans le groupement Bashali-Mukoto, territoire de Masisi). Les territoires de Masisi et de Rutshuru sont confrontés à d’importantes violations des droits humains depuis plusieurs mois (juillet, août et septembre 2019). Le territoire de Lubero a connu pour ce mois et contrairement au reste de l’année, un regain de l’activisme de groupes armés, qui a cependant baissé par la suite. Malgré tout, une hausse des incidents de 50% y est survenue par rapport au mois d’août. Ceci est préoccupant car ce territoire, qui comptait en général moins d’incidents que Masisi, Rutshuru et Beni est maintenant à un niveau élevé similaire à Masisi et Rutshuru. Par contre, une baisse notable des attaques est constatée dans le territoire de Beni.

Dans le Masisi, des affrontements entre différents groupes armés (nationaux et étrangers) et des opérations militaires sont à la base de l’aggravation du contexte humanitaire en général et de la situation de protection en particulier.

Plusieurs incidents de protection, parmi lesquels des violations du droit à la propriété et à l’intégrité physique et des violences sexuelles ou autres, ont été documentés.

Dans le Rutshuru, une détérioration continue de l’environnement de protection est observée, notamment dans la chefferie de Bwito (malgré la baisse du chiffre des incidents récoltés à notre niveau). L’assassinat du commandant des FDLR par l’armée, le 18 septembre 2019 dans le groupement Kihondo de cette chefferie, serait à la base de cette détérioration du contexte sécuritaire.

Dans le Beni, une diminution des attaques des présumés assaillants Allied Democratic Forces (ADF) est constatée depuis le changement du commandement à la tête des opérations, qui a entrainé un changement des troupes militaires dans presque toutes les zones de combat. Il est observé que ces présumés ADF se replient maintenant plutôt vers la province voisine de l’Ituri, notamment à Boga et Luna, où ils ont déjà même mené des attaques.

Au cours de ce mois de septembre, 1.256 incidents de protection ont été documentés et commis sur 946 victimes. Par rapport au mois dernier, au cours duquel 1.264 incidents avaient été documentés, il se dégage donc une infime diminution de huit incidents, soit environ 1%. Le niveau des violations reste donc à un niveau stable mais élevé. En effet, les trois territoires de Masisi, Rutshuru et Beni ont chacun enregistré une baisse des incidents par rapport au mois d’août, baisse cependant compensée par l’augmentation marquée de 50% dans le Lubero du fait de l’activisme accrue de milices armés.