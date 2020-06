Rapport mensuel de monitoring de protection Nord Kivu | Mai 2020

En mai 2020, le territoire de Beni a été marquée par un regain d’attaques et incursions par de présumés éléments de l’Allied Democratic Forces (ADF).

Durant cette période, les attaques se sont concentrées dans la partie Nord du territoire (axe Oicha-Eringeti), contrairement au mois d’avril où cet activisme a été plus observé vers l’Est (axe Beni-Kasindi) Halungupa. Ainsi, pour ce mois, 16 incursions ont été documentées et au moins 57 civils tués, 37 personnes enlevés et 87 incidents de pillages documentés. En conséquence, ce territoire a connu une forte montée en termes des violations, soit 442 incidents de protection documentés en mai contre 286 d’avril. Sur l’ensemble d’incidents de protection documentés au Nord-Kivu, 65% d’incendies, 33% des pillages et 55% d’homicides ont été commis dans le territoire de Beni, principalement dans les villages Kakwavia, Orouro, Bayeti-Kina, Mutsonge (en zone de santé d’Oicha), Loselose, Ntoma (en zone de santé Mutwanga) et Kavasewa (en zone de santé Kyondo).

Dans le territoire de Masisi, environ 80% d’anciens éléments des groupes armés, qui s’étaient rendu aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) pour la démobilisation et/ou l’intégration dans l’armée nationale, ont regagné la brousse. Ce retour, causé par un faible encadrement dans les lieux de cantonnement, engendre une dégradation de l’environnement de protection. En effet, depuis leur retour dans les groupements Ufamando 1er et Nyamaboko1er, 32 affrontements entre groupes armés et avec les FARDC ont été enregistrés. Et, pour assurer leur survie, ces éléments procèdent aux pillages de biens de civils. 9 civils PDIs-retournés, qui refusaient de se laisser extorquer, ont été tués dans les villages susmentionnés. Le risque d’autres violations sont perceptibles aussi longtemps que les forces de sécurité ne seront pas déployées dans ces villages.

Les opérations militaires amorcées en avril 2020 contre les Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) se poursuivent dans le territoire de Rutshuru et s’accompagnent de violations de droits humains. Après une attaque du 29 mai 2020 contre une position FDLR au village Kibwe (en localité Bukombo, des éléments FARDC ont incendié plus de 42 maisons dans ce village et ont pillé de médicaments au centre de santé Amani. Durant le même incident, un homme PDIs et une femme PDIs-Retournée ont été blessés par balle par ces militaires respectivement dans le village Karambi et Mudugudu. En conséquence, 121 ménages se sont déplacés de ce village vers Bukombo-centre, Shonyi et Kitshanga où ils vivent dans les familles d’accueil.

Au total, 1.828 incidents de protection ont été documentés par les équipes de protection sur l’ensemble de la province du Nord-Kivu en mai 2020. Comparativement au mois d’avril, au cours duquel 1.730 incidents de protection avaient été documentés, il se dégage une augmentation de 5 %. Les territoires ayant connu une augmentation d’incidents de protection sont Beni, Rutshuru et Lubero. Cette augmentation est due aux attaques des présumés ADF dans la partie Nord du territoire de Beni, à l’activisme des Maï-Maï dans le groupement Itala (Lubero) et aux opérations militaires encours dans le Rutshuru.

En ce qui concerne les tendances de principaux présumés auteurs, 45% de ces incidents de protection sont attribués aux miliciens Maï-Maï, 22% sont allégués aux éléments des FARDC et 15% sont attribués aux bandits armés. Il est important d’indiquer que plusieurs de ces violations, ayant trait à la vie et à l’intégrité physique, dont 47% des coups et blessures, 45% des viols et 75% d’enlèvements, ont été commis par les membres des groupes miliciens Maï-Maï et 51% d’homicides par des présumés éléments de l’Allied Democratic Forces (ADF).