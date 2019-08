Rapport mensuel de monitoring de protection Nord Kivu | Juillet 2019

RESUME

La province du Nord-Kivu reste globalement marquée par un activisme accru des groupes armés qui entretient la précarité de la situation de protection. Entre fin juin et juillet 2019, les territoires de Beni et de Masisi ont particulièrement connu une nouvelle dégradation rapide de leurs environnements de protection, après une relative baisse des incidents notée en juin. Dans le territoire de Beni, les présumés Allied Democratic Forces (ADF) ont multiplié des attaques aux environs de la commune rurale d’Oicha, accroissant ainsi le phénomène de déplacement urbain. A Oicha (territoire de Beni), des milliers des personnes non encore enregistrées se sont déplacées dans des familles d’accueil. Dans le Masisi, plusieurs attaques de groupes armés ont été enregistrées dans les villages de Kashovu, Kakingi, Nyange, Bonde 2, etc., ce qui a contraint les habitants de ces milieux au déplacement forcé dans le groupement Biiri. En conséquence, 1225 nouveaux ménages (de 5256 individus) ont été enregistrés dans divers sites de personnes déplacées internes (PDIs) du Masisi.

Cette remontée de l’insécurité impacte négativement sur la protection des civils, qui sont des victimes et sont exposés à toutes sortes d’exactions. De ce fait, 1.200 incidents de protection (commis sur 840 victimes) ont été documentés en juillet 2019 dans les zones couvertes par le projet, contre 848 en juin 2019, soit une augmentation significative de 42% des incidents de protection. A l’exception des violences sexuelles, toutes les catégories de violations sont en augmentation, dont notamment une hausse marquée du droit à la propriété et de celui à l’intégrité physique. A Beni par exemple, 70 cas d’homicides ont été documentés contre dix cas en juin, ce qui est en lien avec la virulence renouvelée des ADF, comptant 232 violations en juillet contre 33 en juin. Dans le territoire de Masisi, la réduction de l’accès humanitaire, suite à l’insécurité grandissante, n’a pas permis la documentation des incidents de protection dans plusieurs zones. Les réfugiés rwandais vivant dans le Masisi et qui, pour leur protection, vivaient dans les zones autrefois sous contrôle des éléments FDLR, subissent des persécutions ciblées suite à leur appartenance ethnique et leur affiliation perçue à ce groupe armé. Des cas d’enlèvements, meurtres, tortures, etc. sont rapportés mais restent difficiles à documenter.