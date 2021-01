Rapport mensuel de monitoring de protection Nord Kivu | Décembre 2020

RESUME

En décembre 2020, 1.153 violations de protection ont été documentés par les équipes de protection sur l’ensemble de la Province du Nord-Kivu. Comparativement au mois de novembre 2020, au cours duquel 1.316 violations de protection avaient été documenté par les équipes de terrain. Il s’agit d’une diminution d’environ 163 violations de protection par rapport au mois passé.

Cette diminution ne signifie pas une évolution de l’environnement de protection. L’enregistrement des violations à Beni et Masisi était gravement freiné par la dégradation de la situation sécuritaire et le nombre réduit d’acteurs de protection dans ces territoires.

Il a été signalé plusieurs affrontements entre les éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les groupes armés dans plusieurs villages de Masisi et des attaques d’un groupe armé international dans des villages sur le territoire de Beni.

Sur l’ensemble de violations de protection collectés, 69% d’homicides, 91% d’incendies et 13% de pillages ont été commis dans le territoire de Beni et principalement dans les villages Nzenga, Bulongo, Mapera, Makisambo et sur l’axe Mbau-Kamango. Les chiffres sur les présumés auteurs indiquent que 41% de violations de protection documentés en décembre sont allégués aux éléments des groupes armés locaux, 20% aux éléments FARDC, 21% aux bandits armés et 6% à un groupe armé international. Les éléments d’acteurs armés non-étatiques commettent la majorité d’atteintes relatives aux droits à la vie et à l’intégrité physique, à savoir 75% des tortures et traitements inhumains, 70% d’enlèvements, 49% des coups et blessures, 33% des viols et 12% d’homicides.

Dans le territoire de Masisi, les affrontements récurrents autour de Nyabiondo continuent d’affecter les civils. Entre le 18 et 20 décembre, des affrontements avaient opposé les FARDC contre un groupe armé au village Lukweti avant de s’étendre sur plusieurs autres villages (Kilambo, Lwibo et Kinyumba)1. Selon les sources locales, plus de 85 maisons étaient systématiquement pillé des biens. Ces affrontements avaient occasionné un déplacement d’environ 785 ménages de 3.145 individus, vers la forêt et vers la base de Monusco. Les autres ménages sont restés concentrés au centre de santé de Lukweti. Il s’observe une restriction des mouvements des populations sur l’axe Nyabiondo-Lwibo et Lukweti. On note également des rapports des arrestations/détentions illégales à cause de l’assimilation des populations civiles aux éléments des groupes armés.

Dans le territoire de Beni, des présumés éléments d’ADF ont fait incursion la nuit du 21 décembre dans la commune rurale de Bulongo2. Ils ont opéré dans les Quartiers Kimbangu et Mbela où six civils ont été tués et ont ensuite pillé des biens et des articles commerciaux. Des médicaments et matériels médicaux ont été emportés du poste de santé de Hurara. Une incursion par les mêmes acteurs a été signalée aux villages de Nzenga, Mabondo et Mulwa le 11 décembre 2020. 14 corps des civils avaient été découverts dans ces villages et autres personnes ont été enlevées. Sept maisons et des boutiques ont été incendiées.