Rapport mensuel de monitoring de protection Nord Kivu | Août 2022

RÉSUMÉ

Au mois d’août, le monitoring de protection a documenté 1.285 incidents de protection dans la province du Nord-Kivu, la majorité étant des violations du droit à la propriété.

En termes de statut des victimes, la principale population touchée par les incidents est constituée de retournés et de personnes déplacées internes (PDIs).

Les territoires les plus affectés sont : Masisi (300 cas), Lubero (274 cas) et Beni (260 cas). On enregistre une augmentation de 6,8% du nombre d’incidents documentés par rapport au mois de juillet. Cette augmentation se justifierait surtout par la résurgence de l’activisme des acteurs armés dans les groupements en territoire de Masisi, et par les représailles des présumés M23 contre les civils qui font des mouvements pendulaires vers les champs sous leur contrôle à Rutshuru.

Territoire de Rutshuru : Après une accalmie signalée entre le 3 et le 16 août, on a noté la reprise des affrontements dans les zones affectées par la crise M23.

L’utilisation des armes lourdes entrainent de nouveau des conséquences graves sur des civils. L’accès humanitaire reste difficile, surtout dans la zone sous contrôle du M23.

Les manifestations anti-MONUSCO continuent également à affecter la situation de protection à Kiwanja, Rutshuru et Kanyabayonga.

Territoire de Beni : La ville et le territoire de Beni ont connu plusieurs manifestations anti-MONUSCO. Un dispositif important des forces de sécurité a été déployé et les manifestations ont affecté la situation de protection des civils. On note également que les présumés ADF continuent à mener les incursions et le ciblage des civils qui se rendent aux champs pendant cette saison de récolte des produits agricoles.

Territoire de Masisi : Les vides sécuritaires sur le territoire sont remplis par des groupes armés qui retournent des lignes de front contre le M23 à Rutshuru vers Masisi.

Ces groupes ont augmenté les abus et taxes imposés aux civils, surtout dans les groupements Bapfuna, Banyungu1 et Bashali-Mokoto. La scission d’un acteur armé a également entrainé les déplacements forcés des population et actes des représailles contre les PDIs dans le groupement Bashali-Mokoto.

Territoire de Walikale : Le retour des éléments armes et les nouveaux alliances après le scission d’un acteur arme a Masisi a mené au renforcement des positions des acteurs armés dans le groupement de Kisimba. Ces groupes visent à dominer l’axe routière importante a entre Kitchanga et Pinga. On y signale plusieurs cas d’abus et représailles, y inclus contre les sites PDIs.

Territoire de Lubero : Les manifestations anti MONUSCO et l’activisme accru des acteurs armés non étatiques continuent d’affecter la situation de protection des civils.

Ces manifestions rendent difficiles les actions humanitaires dans certains axes du territoire de Lubero car les mouvements citoyens s’attaquent également à l’assistance humanitaire.

Territoire de Nyiragongo : La présence des membres d’un groupe armé non étatique dans les agglomérations de Kanyaruchinya, Kibati, Buvira, Munigi et Mudja continue à affecter la situation de protection des civils. Depuis le 5 août, les cas d’abus allégués à cet acteur sont documentés dans la zone. Ce groupe est présent dans la zone pour combattre l’éventuelle avancée des présumés M23 à Rutshuru. Les abus de ce groupe constituent un risque important de protection dans la zone