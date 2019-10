Rapport mensuel de monitoring de protection Nord Kivu | Août 2019

RESUME

La situation de la province du Nord Kivu est restée particulièrement marquée par la poursuite des opérations des Forces Armées de la RDC (FARDC) contre les groupes armés dans les territoires de Lubero et de Rutshuru. Ces opérations ont engendré des mouvements de populations et des violations des droits humains.

En territoire de Masisi par contre, les incursions et les affrontements des groupes armés entre eux continuent de dégrader l’environnement protecteur. A titre illustratif, 24 femmes ont été violées par des éléments des groupes armés au mois d’août 2019 dans le seul groupement Bapfuna pendant qu’elles se rendaient vers ou revenaient de leurs champs dans leur zone d’origine pour les unes et/ou du marché pour les autres.

Dans le but de renforcer la protection des civils à Beni ville et territoire, un changement a été opéré à la tête du commandement des opérations Sokola 1 er depuis le 24 août 2019 et plusieurs centaines de nouveaux éléments des FARDC et de la Police Nationale Congolaise (PNC) ont été déployés à Beni ville et Oicha.

Au cours de ce mois d’août, 1.227 incidents de protection ont été documentés et commis sur 924 victimes. Se référant au mois de juillet dernier, au cours duquel 1.421 incidents avaient été documentés, il se dégage donc une diminution de 194 incidents, soit environ 15 %. Cette diminution s’observe dans presque tous les territoires, à part le Rutshuru où une hausse des violations est nette du fait des opérations FARDC en cours (depuis mai 2019) et des cas de représailles des groupes armés sur les civils.