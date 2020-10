Rapport mensuel de monitoring de protection Ituri | Septembre 2020

RESUME

1708 violations des droits humains ont été documentées durant le mois de septembre contre 1662 au mois d’aout 2020, soit une hausse de 46 violations. En effet les territoires d’Irumu et de Djugu ont connu une variation marginale passant respectivement ainsi de 794 incidents en août à 795 incidents pour le mois de septembre et de 622 incidents le mois dernier à 621 violations ce mois. C’est dans les territoires de Mahagi et de Mambasa que les variations sont un peu plus perceptibles car les violations sont passées de 108 en août à 164 ce mois soit une augmentation de 56 cas à Mahagi alors que dans le territoire de Mambasa il a été noté une baisse de 10 incidents qui sont passés de 138 le mois passé à 128 ce mois.

En effet dans le territoire de Djugu, une faction de la Coopérative pour le Développement du Congo (CODECO) sévissant dans les zones de santé de Kilo et Mongwalu et refuse d’adhérer au processus de paix continue de commettre des exactions à l’encontre de la population civile. De même dans le territoire d’Irumu, malgré la signature et l’engagement à l’unanimité pour la paix des communautés du territoire d’Irumu à Komanda le 10 au 13 août 2020, les éléments des groupes armés (Front Patriotique et intégrationniste de l’Ituri, Zaïre, Front de Résistance Patriotique de l’Ituri, Allied Democratic Forces et les groupes armés inconnus) continuent de perpétrer des exactions à l’encontre des civils.

Les territoires où ont été enregistrés le plus grand nombre d’incidents ce mois sont ceux d’Irumu et de Djugu où respectivement 47% et 36% des cas ont été documentés. A Mahagi 10% des violations ont été commises tandis que le territoire de Mambasa a subi 7% des incidents ce mois.

La zone de santé la plus touchée par ces incidents a été celle de Gety (Irumu) où 13% du total des violations ont été documentées suivie des zones de santé de Boga (Irumu) et de Tchomia (Djugu), où respectivement 9% et 8% total des violations ont été documentées.

Les zones de santé de Komanda, Nyankunde en territoire d’Irumu et Angumu dans celui de Mahagi concentrent chacun 7% des incidents enregistrés ce mois.

Ayant été la cible des violations documentées dans 56% des cas, les Personnes Déplacées Internes retournées ont été les principales victimes des actions des Forces et Groupes Armés et des populations civiles au cours de ce mois. Dans 30% des cas, ces violations ont en outre affecté des Personnes Déplacées Internes et dans 14% des résidents. Il convient de souligner que de toutes vulnérabilités confondues, 92% des victimes ; c’est-à-dire 26% de femmes et 66% d’hommes étaient des personnes âgées de 18 à 59 ans. Les deux autres catégories de personnes (les personnes âgées de 60 ans et plus et celles âgées de moins de 18 ans) ont elles aussi été affectées. Ainsi 4% des victimes (1% de femmes et 3% d’hommes) étaient des personnes âgées de 60 ans et plus et 4% d’entre elles (toutes de filles) des personnes de moins de 18 ans. Concernant les enfants, la vulnérabilité des filles aux cas de VSBG explique cet écart avec les garçons.

En effet, 67 cas de VSBG (42 cas de viols, 15 cas d’agressions sexuelles et 10 cas de mariages forcés) ont été commis sur des filles dont l’âge varie entre 0 et 17 ans.

On observe une baisse des cas des violations du droit à la propriété. En effet, au cours de ce mois les violations du droit à la propriété sont de 828 cas soit 49% du total contre 1029 cas soit 61% des incidents le mois dernier.

Quant à la violation du droit à l’intégrité physique, il a été rapporté 377 cas soit 21% des incidents ce mois contre 350 cas soit 22% le mois de septembre. La violation du droit à la liberté vient toujours en troisième position mais est passée de 150 incidents soit 9% en août à 311 soit 18% des violations ce mois de septembre. Les VSBG pour leur part sont passées de 133 soit 8% à 192 cas soit 11% entre août et septembre 2020.

Les éléments des groupes armés (CODECO, FPIC, Zaïre et groupe armé inconnu) ont été les principaux présumés auteurs des violations au cours du mois de septembre. Ils ont ainsi été impliqués dans 44% des cas documentés et ont été désignés responsables de 86% des homicides, 82% des cas d’incendies des habitations des civils, 57% des enlèvements, 53% des pillages et 45% des travaux forcés entre autres. Ils sont suivis par la Force de Résistance Patriotique de l’Ituri(FRPI) et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo avec 17 % et 15% de cas des violations. Des éléments de la FRPI ont en effet été désignés comme auteurs de 37% des extorsions de biens, 25% des pillages et 18% des coups et blessures et 15% des enlèvements. Quant aux éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, ils ont été au cours de l’exercice de leur mission de sécurisation des territoires et des populations indexés dans 82% des arrestations arbitraires, 40% des tortures et traitement inhumains, 36% des extorsions de biens et 30% des travaux forcés.

Dans le territoire de Djugu, la mission menée par les anciens seigneurs de guerre venus de Kinshasa entre le 13 juillet et la fin du mois d’août 2020 a permis une amélioration de la sécurité au cours de ce mois, environ 80% soit 56.1321 personnes qui avaient fui leurs localités d’origine principalement dans les zones de santé de Rethy, linga et Jiba y ont effectué un mouvement de retour progressive depuis le début de ce mois. Ce retour étant progressif, dans les prochains jours environ 14 037 personnes représentant les 20% des personnes restantes qui avaient fui ces zones pourraient regagner leurs localités. Toutefois les retournés éprouvent des difficultés à se loger et d’accès aux services sociaux de base compte tenu du fait que la plupart de leurs habitats, des centres de santé et des écoles ont été détruits partiellement ou totalement durant les attaques.

Ils sont en outre objet des menaces de leurs droits et libertés fondamentales de la part des éléments de la CODECO regroupés dans ces mêmes zones et qui n’ont pas de moyens conséquents pour leur survie.

Par ailleurs, la dite faction réfractaire au processus de paix continuent d’attaquer les zones de santé de Kilo, Bambu, Mongwalu et Mangala troublant ainsi la protection des civils. Pour ce mois de septembre ils ont été ainsi auteurs de plusieurs attaques assorties de violations :

A titre d’exemple : Le 10 septembre 2020, vers 14 heures, des éléments de la Coopérative pour le Développement du Congo (CODECO) ont fait une incursion dans la localité minière appelée Mubali-Kakube, située à 42 km au Sud-Est de Kilo-centre, du groupement Kabakaba, ils ont emporté des biens tel que de chèvres, des matelas, des panneaux solaires et des articles de 5 boutiques. En outre, avant de quitter la zone, ils avaient enlevé 11 retournés tous hommes âgés de 22 à 49 ans qui leur ont servi comme transporteurs des biens pillés. Selon nos sources d’informations, vers 18 heures de la même journée, 6 personnes enlevées se sont échappées des mains de leurs ravisseurs et 5 autres ont été remis éléments des FARDC par les même ravisseurs trois jours après.

Dans le territoire d’Irumu, 795 incidents y ont été documentés, contre 794 incidents le mois dernier. 86% des incendies, 78% des homicides, 75% des enlèvements, 48% des extorsions des biens, 47% des pillages et 39% des coups et blessures y ont été entre autres documentés. Ces violations ont été commises par les éléments des groupes armés qui sévissent dans ce territoire (FRPI, ADF, FPIC, Zaïre et le groupe armé inconnu). Il sied de souligner qu’un nouveau groupe armé est en création dans ce territoire. Ce nouveau groupe armé serait d’une part proche de la communauté Nyali et d’autre part de connivence avec les maï maï Mazembe. Ce groupe a déjà commencé à commettre des attaques accompagnées de violations de droits humains principalement contre la communauté Banyabwisha.

Le 11 septembre 2020 vers 19 heures par exemple, des hommes armés issus de ce nouveau groupe armé ont fait une incursion dans un site spontané de déplacés habité par les membres de la communauté Banyabwisha dans la localité Kabwanika2 en zone de santé de Boga. Lors de cette incursion, ces hommes armés ont incendié 24 huttes appartenant aux déplacés et une église Anglicane qui y avait été érigée. L’objectif de cette attaque serait de pousser la communauté Banyabwisha à quitter la zone. Les déplacés avaient quitté le site environ 45 minutes avant l’incident car ils ont été alertés par des éleveurs dans la région les prévenant de l’avancée d’un groupe important d’hommes armés vers leur direction.

Ce nouveau groupe armé est à l’origine de 32% des incendies d’habitations et 24 % des homicides sur le total des incidents documentés. Leurs attaques dans la zone ont par ailleurs exacerbé le climat de méfiance entre certains membres de la communauté Banyabwisha et ceux de la communauté Nyali. Ces communautés se rejettent la responsabilité de la violence et exacerbes encore plus les tensions entre les communautés.

En zone de santé de Boga et Komanda les incursions des éléments d’ADF ont perturbé l’environnement protecteur des civils. Sur le total des incidents documentés, 25% des cas des enlèvements, 13% des travaux forcés, 4 % des homicides et 3% des pillages sont à l’actif de ces derniers.

Les éléments de la FRPI ont été indexés dans 25% du total des pillages des biens des civils. Ces pillages sont faits dans l’objectif de s’approvisionner en biens de première nécessité. Les incendies ont été à l’actif des éléments du nouveau groupe armé en zone de santé de Boga et aussi des éléments du FPIC et du Zaïre majoritairement dans la zone de santé de Bunia et Rwampara.

Dans le territoire de Mahagi, on note une hausse des incidents qui sont passés de 108 au 164 cas. Cette hausse fait suite à un conflit communautaire entre les éleveurs et les agriculteurs sur un pâturage à Bonguduwa dans la localité de Tilal 13 en zone de santé de Mahagi.