Rapport mensuel de monitoring de protection Ituri | Mai 2020

RESUME

2008 incidents de protection ont été documentés durant le mois de Mai 2020 contre 1854 au mois d’Avril 2020. Le territoire de Djugu a enregistré le taux d’incidents le plus élevé (39%), il est suivi de celui de Mahagi (28%). Les territoires d’Irumu et de Mambasa ont enregistré, quant à eux, respectivement 24% et 9% du total des incidents.

Ayant subi 54% des violations documentées, les PDIs retournés ont été les principales victimes de violations. Les PDIs et les résidents ont commis respectivement 30% et 15% des violations. Ces violations ont touché dans 85% des cas des adultes âgés de 18 à 59 ans dont17% des femmes et 68% des hommes). Parmi les victimes, on dénombre aussi 10% de personnes du troisième âge (3% de femmes et 7% d’hommes) et 5% d’enfants (3% de filles et 2% de garçons).

La violation du droit à la propriété est représente dans 65% des cas, celles du droit à l’intégrité physique dans 20% des cas, du droit à la liberté dans 8% des cas et les SGBV dans 7% des cas. Les incidents les plus récurrents ont été les incendies (659 cas), les pillages (574 cas), les coups et blessures (189 cas) et les homicides (168 cas). La hausse des 154 incidents est consécutive, non seulement aux violations attribuées aux FARDC, mais aussi à la recrudescence de l’activisme du groupe armé inconnu dans les territoires de Djugu et Mahagi.

En effet, le Groupe armé inconnu et les FARDC ont été les principaux présumés auteurs respectifs de 40% et 34% des incidents. Le groupe armé inconnu a commis particulièrement 67% des homicides, 53% des pillages et 43% des incendies entre autres. Concernant les FARDC, dans leurs opérations de sécurisation du territoire et de poursuite des Hommes armés non identifiés dans les territoires de Djugu et de Mahagi, certains FARDC ont été indexés comme auteurs de 27% des pillages, 42% des coups et blessures et 49% des incendies documentés. La plupart de ces incidents ont été commis dans des localités supposées abriter des hommes armés non identifiés ou sur des personnes soupçonnées être un des leurs. Enfin, bien qu’étant auteurs de 2% des incidents, les ADF/NALU ont commis 40 homicides soit 24% des cas.

Il convient de relever que depuis le début de l’année 2020, le nombre des incidents est en constante augmentation dans la province de l’Ituri, passant ainsi de 472 en janvier à 977 en février, puis à 1491 en mars et 1854 en avril. Les zones de santé le plus affectées ont été celles de Rimba (Mahagi) et de Drodro (Djugu), qui ont enregistré à elles seules 21% du total des incidents documentés au cours du mois (12% des cas en zone de santé de Rimba et 09% en zone de santé de Drodro).

Durant le mois de mai, le territoire de Djugu a connu plusieurs incursions et attaques qui ont été assortis de nombreux incidents. 53% des cas d’incendies et 42% d’homicides y ont été commis entre autres. Cette insécurité a contraint les habitants à des déplacements forcés vers des localités jugées plus stables. Par conséquent, l’absence dorénavant de logement s’est ajoutée à l’insécurité comme obstacle au retour des familles dans leurs localités d’origine. La majorité de ces personnes déplacées vivent au sein de familles d’accueil, dans une grande promiscuité, car deux ou trois ménages d’au moins 6 personnes PDIs sont souvent accueillis dans une seule famille dans la communauté, ce qui représente un risque sanitaire en ce moment où sévit la pandémie de Coronavirus.