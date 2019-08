Rapport mensuel de monitoring de protection Ituri | Juillet 2019

RESUME

La province de l’Ituri est restée particulièrement marquée par les conflits débutés en début juin 2019. La situation sécuritaire et de protection des civils demeure préoccupante, notamment dans le territoire de Djugu, avec une poursuite de l’activisme des groupes armés. Le mois de juillet 2019 a été marqué non seulement par la poursuite des incursions d’hommes armés non identifiés dans certaines localités (Fitchama, Dzathi, Reta, etc.) du territoire de Djugu, mais aussi par des affrontements entre ces hommes armés et les éléments des Forces Armées de la RDC (FARDC). Les affrontements se sont intensifiés dans la zone de Jiba et Linga, où une forte circulation d’hommes armés a été signalée. De nombreuses exactions ont été commises dans le territoire d’Irumu par les présumés miliciens de la Force de Résistance Patriotique d’Ituri (FRPI) contre les civils. Des sources locales confirment également la présence de milices Mai Mai armés sur l’axe Komanda – Ndalya – Luna fragilisant l’environnement protecteur.

Dispersés en plusieurs groupes à cause de la poursuite des opérations militaires « Tempête de l’Ituri », lancées par les FARDC contre des hommes armés non identifiés depuis le 21 juin 2019, ces hommes en arme ont multiplié les incursions dans certaines localités du territoire de Djugu. Ils seraient à la base de plusieurs exactions contre les civils, spécifiquement les meurtres (56 cas), pillages (19 cas), incendies des habitations (cinq cas), coups et blessures (six cas), etc. Ces hommes profitent des zones à faible couverture sécuritaire pour s'attaquer aux civils. Certains civils sont ainsi contraints de restreindre leurs mouvements vers certaines localités notamment (Tche, Logo Takpa, Kparaganza, etc.) où ils se procurent des vivres et autres produits de première nécessité. D’autres effectuent des mouvements préventifs et/ou pendulaires vers les localités qu’ils jugent relativement calmes. Faute d’un mécanisme d’enregistrement des déplacés dans les villages où ces mouvements s’effectuent, il est difficile d’avoir le nombre des personnes concernées par ces déplacements.

Toujours dans ce territoire, les opérations militaires en cours seraient ponctuées d’autres violations contre les civils dans les secteurs de Walendu, Tatsi, Pitsi et Djatsi. Les autorités locales de ces entités fustigent les cas de meurtres, les coups et blessures, les pillages des biens, les arrestations arbitraires, etc. commises par les FARDC contre certains civils, sous prétexte qu’ils seraient en connivence avec les hommes armés non identifiés. Cette situation est à la base du climat de méfiance observé entre les FARDC et les civils dans cette zone. Certains civils se déplacent de leurs localités dans les différents secteurs préalablement cités par crainte de représailles à chaque déploiement des FARDC. Ainsi, à Kpandroma par exemple, l’installation des militaires des FARDC dans la cité en date du 09 juillet 2019 a occasionné un déplacement préventif d’au moins 100 personnes vers Buba, Pakenge, Walla, Jalusene, etc. Ces personnes ont regagné cette localité le 11 juillet 2019 à la suite d’une accalmie relative observée dans cette localité grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires par les éléments des FARDC.

Dans la partie sud du territoire d’Irumu, le contexte de protection des civils a été marqué par la multiplication des exactions des présumés miliciens de la FRPI contre les civils. Développant leurs moyens de survie à charge des civils dans ce territoire, ces miliciens armés ont mené des incursions dans certaines localités (Bogoro, Kaliabugogo, Zunguluka, etc.) de cette zone afin de se livrer aux pillages et extorsions de biens. Déjà signalés en juin, des sources locales ont à nouveau rapporté la présence et le passage de miliciens Mai Mai armés (sur l’axe Komanda – Ndalya – Luna) qui seraient venus du Nord Kivu. Cette situation a été à la base des affrontements entre les FARDC et les Maï Maï en date du 25 juillet 2019. Les Maï Maï ont été repoussés après des échanges de tirs d’environ une heure. Suite à ces affrontements, les habitants de Ndalya ont été contraints de fuir vers Luna où 403 ménages se trouvent encore en déplacement (logés en familles d’accueil) et 123 ménages sur le site spontané de Bwansura.

Dans le but de renforcer la protection des civils afin de faciliter le retour des déplacés dans leurs localités d’origine, le déploiement des éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) s’est poursuivi au cours de ce mois de juillet dans les territoires d’Irumu et de Mambasa.

En outre, dans le but de rechercher la paix dans le territoire de Djugu, une conférence2 a été organisée par les leaders de la communauté Lendu dans la localité de Kpandroma, au nord de Bunia, groupement Zaabu en secteur de Walendu Pitsi, du 14 au 16 juillet 2019. A la fin de cette conférence, il a été recommandé à la population de dénoncer aux autorités la présence des hommes armés non identifiés, de collaborer avec les FARDC pour la paix, et enfin de promouvoir la paix pour le développement de la zone.