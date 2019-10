Rapport mensuel de monitoring de protection Ituri | Août 2019

RESUME

L’environnement protecteur des civils est resté en août 2019 perturbé dans la province de l’Ituri par les conséquences des conflits débutés en début juin 2019 avec une situation très volatile. Au cours du mois, 1020 violations ont été répertoriées par INTERSOS, soit une hausse marquée de 49,3% (+ 337 incidents) par rapport à juillet.

Les habitants, spécifiquement des territoires de Djugu et d’Irumu, continuent de faire les frais des exactions commises, non seulement par les éléments de groupes armés, mais aussi par certains éléments des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Ce sont à 80% les Personnes Déplacées Internes (PDIs) et PDIs-retournés qui sont victimes des violations.

Au mois d’août 2019, les affrontements entre les FARDC et des groupes armés se sont poursuivis dans certaines localités (Jiba1, Mbau2, Krapragaza3, Tebu4, Laudjo5, etc.) du territoire de Djugu suite à l’opération « Tempête de l’Ituri6 ». Ces activités sont émaillées d’exactions contre les civils, notamment avec des cas d’incendies d’habitations. Ce niveau de violence a culminé le 6 août 2019 où environ 197 cases appartenant à des civils en déplacement ont été incendiées par les FARDC lors des opérations menées dans les localités de Kpalo, Vedja, Djailo, Ndudha, Pinda, Kridho, Dhodha (situés respectivement entre un et trois kms à l’est de Jiba). Au final, cette opération militaire a mené à un doublement du nombre de violations dans le territoire de Djugu entre juin et juillet, passant d’un peu moins de 200 cas à légèrement plus de 400 cas. La partie sud du territoire d’Irumu a été marquée par un regain d’insécurité causée par l’activisme des présumés rebelles des Allied Democratic Forces (ADF). En quête de vivres et autres biens de premières nécessités, les ADF ont mené des incursions dans les localités de Boga7 et Mungulu Mungulu8, suivies d’exactions contre les civils. Celles-ci incluent en particulier des cas d’enlèvements (81 cas), de travaux forcés (73 cas) et de pillages (24 cas). Ce groupe des ADF proviendrait du Nord Kivu et aurait profité de la faible couverture sécuritaire dans la zone pour mener ces incursions dans ces localités. La population craint de voir les ADF étendre leur zone d’influence dans certaines localités de la Province de l’Ituri, situées à la frontière du Nord Kivu. Ces derniers chercheraient à échapper à l’intensification des opérations militaires à leur encontre, suite à la nomination au Nord Kivu, du nouveau commandant de l’opération Sokola 19 le 23 août 2019.

Au niveau des violations par auteurs présumés, une augmentation conséquente de 171% des violations commises par les FARDC relevées entre juillet et août 2019 est à surligner (221 cas en plus par rapport à juillet, notamment dans le territoire de Djugu). Ils incendient régulièrement les cases des civils sous prétexte qu’elles serviraient d’abris aux hommes armés non identifiés. Par ailleurs, une hausse d’incidents attribuables aux présumés ADF a été enregistrée au cours de ce mois d’août (de zéro cas en juillet à 185 cas en août 2019), ceux-ci étant en quête de vivres et autres biens de première nécessité. Malgré la poursuite des offensives militaires des FARDC contre les groupes armés inconnus dans le territoire de Djugu, on enregistre une hausse de 27 incidents par rapport au mois de juillet 2019. Cependant, le processus de pré-cantonnement, dans la Chefferie de Walendu Bindi, des miliciens de la Force de Résistance Patriotique en Ituri (FRPI) expliquerait la diminution de 55 % des incidents leur étant attribuée (de 158 cas en juillet à 71 cas en août). Les prochaines étapes de ce processus en cours sont la démobilisation puis la réinsertion volontaire de ces miliciens dans l’armée et/ou la vie civile.

Celles-ci débuteront probablement au mois de novembre 2019.