Rapport hebdomadaire de monitoring de protection, Période du 27 janvier au 2 février 2020, Djugu et Mahagi

1. Résume

La situation sécuritaire durant la période du 27 janvier au 02 février dans les zones sous contrôles d’hommes armés et celles qui se situent aux environs de leurs zones de regroupement sont affectées par la crise sécuritaire qui secoue encore certaines zones du territoire de Djugu. Ce même contexte sécuritaire touche plusieurs localités du groupement Luu, chefferie de Djukoth et de groupement Ruvinga, chefferie de Mukambo situés à la limite du territoire de Mahagi et Djugu. De ce fait, plusieurs intrusions et exactions (vol à main armée, viol, extorsions de biens, enlèvement et les agressions physique occasionnant des blessures graves). Toutes ces exactions seraient attribuées aux éléments des groupes armés, des bandits armés et des criminels.

Au total, 183 incidents de protection ont été enregistrés contre 152 de la semaine passée, soit une augmentation de 9%. L’activisme des éléments de groupe armé actif dans les zones nord du territoire de Djugu et qui fréquentent même les villages situés au sud-est du territoire de Mahagi contribuent aux problèmes de protection dans la région. Cette situation continue d’occasionner une multitude d’incidents de protection à savoir, des violations des droits humains, ainsi que du mouvement préventif pendulaire des populations des villages d’origines vers les villages d’accueil.

Au vu des risques qui précèdent, les perspectives d’avenir dans les zones sont incertaines et tout porte à croire que la situation sécuritaire va continuer à se détériorer. Cela pourrait être expliqué par le manque d’encadrement des hommes armés dans leurs sites de précantonnement, mais aussi la non prise en charge (manque de quoi mettre sous la dent) de ces derniers par leurs chefs de file. De ce fait, ils cherchent à se prendre en charge tout en exerçant une pression sur les populations civiles par des actes de banditisme et de criminalité.