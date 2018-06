Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (S/2018/531)

Résumé

Au cours de la période considérée, les conditions de sécurité et la situation humanitaire en République démocratique du Congo ne se sont pas améliorées. Le Groupe d’experts a relevé deux facteurs importants de préoccupation. D’une part, les soldats de la paix ont été la cible de graves attaques dans tout le pays et, d ’autre part, des acteurs armés ont tiré parti du retard pris dans les opérations électorales pour promouvoir constamment la violence.

Les groupes armés ont continué de menacer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Le groupe Nduma défense du Congo – Rénové, dirigé par Shimiray Mwissa Guidon, visé par des sanctions, a étendu sa zone d’influence, recruté des enfants soldats et collaboré, sous une forme ou une autre, avec des éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). En outre, des groupes armés locaux et étrangers, comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et Nyatura, ont continué d’entretenir des liens dans la province du Nord-Kivu.

Pour ce qui est des ressources naturelles et des questions financières, les groupes armés et réseaux criminels, y compris des agents de sécurité nationaux, ont continué de tirer des revenus illégaux de l’exploitation aurifère et de la levée de taxes. Le Groupe d’experts a constaté que de l’or extrait dans des zones de conflit à haut risque, à Bunia et à Bukavu, était exporté illégalement en Ouganda et au Rwanda. La contrebande d’étain, de tantale et de tungstène a continué d’entraver la mise en œuvre efficace de mesures de précaution.

Dans les territoires de Beni et de Djugu, des civils ont été victimes de violati ons graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment des meurtres et des déplacements à l’intérieur du pays. Le Groupe d’experts n’a pas pu identifier les principaux auteurs de ces violations.

Plusieurs pays n’ont pas notifié le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo de l’envoi de cargaisons d’armes et de matériel connexe à la République démocratique du Congo en 2017. Le Groupe d’experts a constaté que les stocks des FARDC constituaient toujours la principale source d’approvisionnement en armes et en munitions des groupes armés.