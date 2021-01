Rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo (S/2020/1214)

Par sa résolution 1493 (2003), le Conseil de sécurité a imposé un embargo sur les armes à tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant da ns le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l’Ituri et aux groupes qui n’étaient pas parties à l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo. Par sa résolution 1533 (2004), le Conseil a établi le Comité et prié le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer un groupe d’experts chargé de surveiller l’application de l’embargo sur les armes. Par la suite, il a modifié le champ d’application de l’embargo sur les armes à plusieurs reprises. Il a notamment décidé, au paragraphe 2 de sa résolution 1807 (2008), que les mesures sur les armes ne s’appliquaient plus au Gouvernement de la République démocratique du Congo. À l’alinéa a) du paragraphe 3 de la même résolution, il a également précisé que les mesures relatives aux armes ne s’appliquaient pas à la fourniture d’armes ou de matériel connexe, ou d’une formation ou d’une assistance technique, destinés exclusivement au soutien et à l’usage de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Au paragraphe 1 de sa résolution 2136 (2014), il a décidé que les mesures relatives aux armes ne s’appliqueraient ni à la fourniture d’armes et de matériel connexe, ni à la prestation de services d’assistance, de conseil ou de formation à l’usage ou à l’appui exclusifs de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine. L’embargo sur les armes ne s’appliquait pas non plus à la fourniture de vêtements de protection ni de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection.