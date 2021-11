Rapport de situation: Réponse du HRC à la situation d’urgence dans le nord de la République démocratique du Congo, 29 novembre 2021

Chiffres clés

221 694 réfugiés centrafricains présents en RDC.

15 360 cartes d'identité de réfugiés distribuées dans les provinces du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et du Bas Uele.

5 033 réfugiés relocalisés au sein du pôle de développement de Modale, Nord Ubangi.

Point Saillants

Entre le 15 et le 20 Novembre, le HCR a facilité le rapatriement volontaire de 568 réfugiés centrafricains vivant au camp de Inke dans la province de Nord Ubangi.

Environ 8 195 réfugiés centrafricains ont reçu des articles ménagers essentiels incluant lampes solaires, savons, couvertures et moustiquaires à Nzakara, province du Nord Ubangi.

En novembre, 15 756 réfugiés ont reçu une aide alimentaire en espèces grâce au PAM dans le territoire de Bosobolo, province du Nord Ubangi.

Contexte opérationnel

La déclaration d'un cessez-le-feu unilatéral par le président de la RCA, Faustin Archange Touadera, en octobre 2021, a suscité l'espoir d'une amélioration générale de la situation sécuritaire dans le pays. Pendant des mois, le gouvernement de la RCA et les forces alliées ont mené des opérations de contre-insurrection pour reprendre le contrôle des zones détenues par les groupes armés, suite aux violences post-électorales de décembre 2020, qui ont entraîné un afflux de dizaines de milliers de réfugiés dans le nord de la RDC. Au 30 juin 2021, le HCR, en coordination avec son partenaire gouvernemental, la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), a enregistré biométriquement 73 645 réfugiés nouvellement arrivés sur le territoire congolais. Les statistiques indiquent que 27 867 individus (7 701 ménages, soit les 38% de nouveaux arrivants) sont des personnes qui avaient précédemment été enregistrées par le HCR comme réfugiées et qui sont probablement retournées spontanément dans leur pays d'origine avant la crise électorale de décembre 2020. Avant ce dernier afflux, plus de 175 000 réfugiés centrafricains étaient déjà présents en RDC, après avoir fui les violences et l'instabilité liées aux élections de 2013 et 2017.

Sur plus de 220 000 réfugiés centrafricains en RDC, seulement 26% d’entre eux vivent dans des camps gérés conjointement par le HCR et le gouvernement, dans les provinces du Nord Ubangi et du Sud Ubangi. La plupart des réfugiés vivent actuellement sur les berges de rivières dans des régions frontalières difficiles d’accès, au sein des communautés d’accueil qui disposent de ressources limitées. Leurs conditions de vie sont désastreuses. Ils ont souvent peu ou pas d’accès à l’eau potable, aux installations sanitaires ou à la nourriture.

Le HCR et la CNR collaborent à la mise en place de la Politique du HCR sur les alternatives aux camps, qui vise à éviter le campement et à donner aux réfugiés la possibilité de devenir membres actifs de la communauté, tout en contribuant à son enrichissement. Dans ce cadre, trois villages dans les trois provinces ont été identifiés par le HCR et ses partenaires pour servir en tant que "pôles de développement", où les infrastructures socio-économiques seront réhabilitées et renforcées, et où des activités de subsistance seront mises en œuvre pour favoriser la résilience et l'autosuffisance des réfugiés et des populations hôtes. La recherche de solutions durables reste une priorité et a conduit à la relance des rapatriements volontaires vers des zones jugées sûres.