Rapport de situation de la riposte contre la maladie a virus ebola dans la province du Nord-Kivu (zone de sante de Beni) SitRep N°001 du 23 Août 2022 (données du 22 Août 2022)

CONTEXTE

La République Démocratique du Congo, à travers son Ministre de la Santé Publique, Hygiène et prévention (MSPHP), a déclaré en date du 21 Août 2022, la résurgence de la maladie à virus Ebola (MVE) dans la province du Nord-Kivu après avoir enregistré un décès confirmé dans la zone de santé de Beni. La province du Nord-Kivu fait face à une troisième résurgence après celle de 2018 à 2020 pour la 10ème épidémie ; et Février et Octobre 2021 pour la 12ème et la 13ème épidémies.

Le décès confirmé est un sujet âgé de 46 ans, de sexe féminin (statut vaccinal contre Ebola non connu), habitant le quartier Kalongo, dans l’aire de santé (AS) Butanuka dans la zone de santé (ZS) de Beni. Cette patiente était admise au service de médecine interne de l’Hôpital Général de Référence de Beni depuis 23 juillet 2022 pour une toux, céphalées, polyarthralgies, asthénie physique intense remontant à plusieurs jours et pour lesquels, elle s’était auto-médiquée avec des produits de nature non connus. Notons que la patiente était une séropositive avec une coïnfection à la tuberculose et était sous traitement antirétroviral (ARV) et antituberculeux avec une notion d’exposition familiale au virus Ebola lors de la dixième épidémie de la MVE.

Environ 21 jours après hospitalisation, soit le 13 Août 2022, l’état de la patiente s’est détérioré avec l’apparition des encombrements bronchiques et une insuffisance rénale, motivant son transfert aux soins intensifs de la même structure hospitalière pour une meilleure prise en charge, où elle décède le 15 Août 2022, après arrêt cardio-respiratoire irréversible.

Le prélèvement des sécrétions oro-pharyngées (swab), identifié E BEN 3016 a été prélevé en routine après l’acheminement du corps à la morgue de l’HGR-Beni. Il a été acheminé au laboratoire de l’INRB-Beni où les analyses ont été faites avec des cartouches Xpert Ebola Zaïre dont la date de péremption était déjà dépassée. Les résultats ont montré des valeurs cycles-seuil de 32.5 pour la glycoprotéine virale (GP) et 28.2 pour la nucléoprotéine virale (NP). Sans avoir attendu les résultats de laboratoire, le corps a été récupéré par la famille le jour même pour un enterrement non sécurisé à Kalaghu.

Pour les besoins de contrôle qualité et de confirmation, les échantillons ont été expédiés au Laboratoire Rodolphe Mérieux INRB-Goma. Les analyses effectuées à l’INRB-Goma ont montré les résultats ci-après :