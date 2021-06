Rapport de mission de formation des gestionnaires des programmes nutrition en ANJE-U (Tanganyika)

1. Introduction

Il est planifié du 19 au 23 Novembre 2020, avec l’appui de l’UNICEF une formation des gestionnaires de programme en ANJE en situation d’urgence (ANJE-U) à Kalemie dans la province du Tanganyika. Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’implantation des noyaux provinciaux des formateurs en ANJE-U. Celle-ci intervient après les sessions de formation en ANJE U de Kinshasa, Goma et de Kananga. En effet au regard des urgences récurrentes en RDC, le Ministère de la santé à travers son programme spécialisée de Nutrition (PRONANUT) a élaboré avec le concours de ses partenaires des documents normatifs pour aider les gestionnaires des programmes et prestataires à mieux mettre en œuvre les interventions sur l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant dans la situation d’urgence (ANJE-U) qui étaient faiblement prise en compte dans la gestion des urgences.

La présente formation des gestionnaires de programme s’inscrit dans le vaste programme du ministère de la santé pour la gestion optimale des situations d’urgence en se dotant des ressources humaines suffisamment capacités techniquement pour travailler dans toutes les situations afin de réduire au maximum le risque de l’accroissement de morbidité, de malnutrition et mortalité pendant les crises humanitaires. La formation en ANJE U de Kalemie permettra au pays d’accroitre la masse critique des gestionnaires de programme capables d’adresser la problématique de l’ANJE-U pour une gestion optimale de situations d’urgence et garantir ainsi une réponse holistique.

Cette formation cible seulement la province du Tanganyika et les participants proviendront des Agences de Nations Unies, des ONG internationales et Nationales ainsi que du Gouvernement (DPS/PRONANUT). La facilitation sera assurée par les experts du Gouvernement (PRONANUT) accompagner par ceux de l’UNICEF et leur partenaire, MDA reconnu comme formateur en ANJE-U.

Cette session constitue une opportunité pour vulgariser les différents documents normatifs sur l’ANJE-U finalisés contrairement aux sessions antérieures dont ces supports servaient de pré test. L’existence de documents normatifs et des cadres renforcés en capacité en ANJE-U a permis d’améliorer la mobilisation de ressources, la couverture et l’intégration des interventions ANJE dans les programmes d’urgence (PCIMA, Distribution alimentaire, cash transfert,

Epidémie Ebola et cholera). La capacitation des gestionnaires de programmes dans le Tanganyika va contribuer à améliorer la qualité des interventions ANJE en cours et permettre d’intégrer les aspects de l’ANJE U dans le cycle de programmation humanitaire.

L’objectif général de cette formation est de renforcer les capacités des gestionnaires des programmes de nutrition sur l’intégration des activités de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) dans toutes les situations d’urgence. Cet objectif sera atteint à travers les objectifs spécifiques ci-après :