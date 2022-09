Rapport de l’Équipe d’experts internationaux en République démocratique du Congo (A/HRC/51/60)

Conseil des droits de l’homme

Cinquante et unième session

12 septembre-7 octobre 2022

Point 10 de l’ordre du jour

Assistance technique et renforcement des capacités

Résumé

Le présent rapport est soumis conformément à la résolution 48/20 du 11 octobre 2021 du Conseil des droits de l’homme qui a renouvelé le mandat de l’Équipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï et l’a étendu à l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil a demandé à l’Équipe d’experts internationaux de lui présenter son rapport final à sa cinquante et unième session, dans le cadre d’un dialogue interactif, ainsi qu’une mise à jour orale à sa quarante-neuvième session.

L’exécution de ce mandat élargi intervient alors que la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo se retire progressivement de la province de Tanganyika après s’être retirée de celles du Kasaï et du Kasaï-Central.

Dans le cadre de son mandat élargi, l’Équipe d’experts internationaux a effectué quatre visites de terrain et organisé, avec le Ministère des droits de l’homme et le BCNUDH, un atelier de réflexion sur l’état des lieux et les perspectives de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Ces visites et l’atelier ont permis à l’Équipe d’experts internationaux de mieux comprendre les défis et les possibilités que représente la mise en place d’une justice transitionnelle qui faciliterait la rupture avec les cycles passés de conflits, la réconciliation de ses populations et l’instauration d’un état de droit qui protégerait les acquis des réformes envisagées.

Parmi les défis figurent le caractère transfrontalier des conflits, l’insécurité et l’exploitation illégale des ressources. En outre, des conflits communautaires anciens ont été rallumés souvent comme écrans de fumée destinés à masquer l’exploitation frauduleuse par des groupes armés des ressources agricoles, minières et foncières du pays. Le pays connaît des conflits d’une rare violence incluant des viols et violences sexuelles, alors que l’État peine à assurer à tous ses citoyens la protection à laquelle ils ont droit. Ces conflits sont alimentés par des discours de haine et des appels à la violence et à la discrimination.

Conjugués à la pauvreté généralisée, en particulier le chômage des jeunes, ainsi qu’à l’absence d’emplois et d’opportunités économiques, ils ont provoqué une augmentation de la criminalité et exposé les jeunes à leur exploitation par des groupes armés ou par des milices, y compris des partis politiques, et constituent une bombe à retardement notamment en périodes électorales.

Bien que réels, les efforts et les initiatives du Gouvernement en vue du désarmement, de la réinsertion communautaire, de la réparation du préjudice des victimes, de la lutte contre l’impunité et des réformes des secteurs de la sécurité et de la justice nécessitent d’être mieux coordonnés, avec une communication adéquate, et un meilleur niveau de financement national soutenu par des partenaires étrangers afin d’atteindre les objectifs fixés.

L’impunité des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire recensées dans le rapport Mapping, les rapports subséquents du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme en République démocratique du Congo (BCNUDH) et des experts du Conseil des droits de l’homme, la reprise des attaques du M23 et l’amorce du processus de Nairobi avec la facilitation des pays de la communauté est-africaine ont prouvé le caractère incontournable de la prise en compte des aspects transfrontaliers des conflits et de la justice transitionnelle.

En vue d’approfondir la concertation et la réflexion sur les moyens pour la République démocratique du Congo de relever tous ces défis, l’Équipe d’experts internationaux a organisé, avec le Ministère des droits de l’homme et le BCNUDH, un atelier de réflexion sur la justice transitionnelle dont les analyses seront prises en compte par un comité scientifique élargi qui sera mis en place pour proposer un document sur la politique nationale de justice transitionnelle.

L’Équipe d’experts internationaux a enfin proposé des conclusions et formulé des recommandations en vue de renforcer les actions en cours et à venir.