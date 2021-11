Rapport de la visite de suivi des activités nutritionnelles dans les zones de santé de Kasansa et Tshilenge, Province du Kasaï-Oriental du 14 au 19 juin 2021

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La Province du Kasaï-Oriental affiche une prévalence de la malnutrition chronique de 42.8%. Les enquêtes territoriales réalisées en Avril 2019 dans le territoire de Miabi et Lupatapata ont également présenté des résultats très alarmants au regard de la situation nutritionnelle de cette province , soit 59,1% et 54,9% respectivement pour Miabi et Lupatapata dont environ 5 enfants sur 10 de moins de 5 ans sont touchés par le retard de croissance qui est une menace sérieuse à leur survie avec des conséquences insidieuses sur la croissance linéaire et compromet leur développement cognitif. Seulement 53.9 % des enfants sont mis au sein dans l’heure qui suit l’accouchement (EDS 2013-2014).

Le territoire de Katanda, province du Kasaï oriental a été le théâtre des affrontements entre les communautés de Bena Nshimba, Bena Kapuya et Bena Muembia. Cette alerte partagée par CARITAS Mbuji-Mayi et les autorités territoriales, a été confirmée par les ERM menaient dans cette zone.

Le conflit foncier historique qui, malgré les mécanismes de pacification, de paix et de cohésion sociale entrepris par les autorités provinciales et nationales a ressurgit depuis août et septembre 2020 avec des conséquences humanitaires considérables qui ont altéré la vie des populations. Au total 17940 personnes soit près de 99 % ont été contraintes de se déplacer vers 04 Zones de Santé proches qui ont connu une pression démographique inhabituelle. Les ZS de Bibanga et Tshilenge au Kasaï Oriental étaient comptées parmi les 4 zones santé affectées par cette crise dont 2 autres zones de santé restante font partis de la province de Lomami soit kalambayi et Mulumba.

Le bulletin SNSAP n°43 du premier trimestre 2021 révèle que la zone de santé de Kasansa est en alerte et c’est pour la deuxième fois qu’elle réapparait dans le bulletin SNSAP bien que couverte totalement par les interventions de prise en charge MAS et ANJE-U avec l’appui de Save the children et la Zone de Santé de Tshilenge est à suivre de près cela depuis le premier trimestre 2020 bien que couvertes totalement par les mêmes interventions du même partenaire.

Il faut aussi noter que les habitudes alimentaires ont permis de classer le territoire de Tshilenge en phase 3 (crise) selon l’IPC cycle 19 révèle du 2021.

La question de duplication d’interventions dans ces deux zones de santé inquiète le cluster nutrition MbujiMayi, soit d’une part : CONOPRO qui semble planifier les activités ANJE U dans quatre aires de santé de la zone de santé de Tshilenge avec l’appui du PAM alors que le partenaire Save the children couvre cette zone de santé dans sa totalité avec la même activité appuyant la PCIMAS et de l’autre côté, la prise en charge médicale des enfants malnutris aigus sévères avec complication pose un problème du fait que le partenaire MDA appuyé par UNFPA au travers d’un projet à volet multisectoriel , intégrant la prise en charge médicale de MAS avec complication dans la zone de santé de Kasansa où le partenaire Save the children mène cette même activité couplée à la prise en charge nutritionnelle dans toute la zone de santé. Cette dernière préoccupation a été abordé dans une réunion d’harmonisation réunissant le PRONANUT, UNFPA, MDA, UNICEF, SCI et le CLUSTER nutrition dont quelques recommandations ont été formulées pour une bonne efficience.

L’analyse situationnelle ci-dessus confirme une situation de précarité nutritionnelle dans ces zones de santé nécessitant l’amélioration de la qualité des interventions et de la coordination des intervenants en nutrition, Raison pour laquelle le cluster nutrition Mbuji-Mayi se fixe d’effectuer une mission de suivi des activités nutritionnelles dans ces deux zones de santé et suivi de niveau de réalisation de différentes recommandations formulées chez les partenaires MDA et Save the children lors de la réunion d’harmonisation de la prise en charge médicale de MAS avec complication à Kasansa, ainsi que les suivis de niveau de réalisation des recommandation de la dernière visite du cluster nutrition dans la zone de santé de Tshilenge décembre 202O pour une période allant du 14 au 19 Juin 2021.